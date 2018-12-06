Харьковские активисты контролируют ремонт в чернобыльской больнице 6 декабря 2018 г. Каролина Борец 0 0

В областном диспансере радиационной защиты населения состоялось заседание оперативного штаба по вопросам реконструкции и капремонта здания.

В заседании под руководством заместителя председателя ХОГА Вадима Даниеляна участвовали руководители медицинского учреждения, представители подрядной компании, а также члены общественных организаций чернобыльцев Харькова и области.



– Благодаря активной общественности ремонт проходит под особым контролем, – сказал Вадим Даниелян. – На прошлом заседании представитель подрядной организации не смог четко ответить на наши вопросы о графике выполненных работ. Сегодня заслушаем полный отчет.



Капитальный ремонт финансируется из двух источников, а именно - за счет Европейского банка и за счет областного бюджета.



– На сегодняшний день почти все работы, проводимые на втором этаже, завершены. Осталось установить энергосберегающие двери и завершить систему поставки кислорода. До конца декабря работы будут завершены, – отчитался представитель подрядной организации.



По его словам, на данный момент в помещении устилают пол плиткой.



– Работы, проводимые за счет областных средств, тоже выполняются. Наибольшие трудности вызывает налаживание сантехнических узлов. Над этим сейчас и работаем. В ближайшее время планируем установку сантехники и сушителей для полотенец, – отметил подрядчик.



Заместитель председателя ХОГА отметил, что очень важно выполнить работу в срок и при этом сохранить качество работ, ведь ремонт такого важного объекта инфраструктуры находится под личным контролем председателя ХОГА Юлии Светличной.



По словам и. о. главного врача больницы Ирины Пироговой, ремонтные работы в областном диспансере радиологической защиты населения не проводились более 35 лет.



– Выделялись средства на текущий ремонт, но кардинального ремонта все мы ждали очень долго, – призналась и. о. главврача.



В ходе заседания Вадим Даниелян и представители общественных организаций и руководства больницы не только заслушали отчет подрядной компании, но и проверили выполнение работ.