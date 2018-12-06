В Харькове прошло учредительное собрание украинских айтишников

Об этом сообщили
на официальном сайте вуза.
Среди основных направлений деятельности организации:
- взаимодействие с государственными и общественными структурами по вопросам развития образования и науки в области ІТ;
- аналитика ІТ-рынка, образования, науки и технологий;
- совершенствование ІТ-образования в Украине;
- содействие развитию и углублению кооперации с ІТ-индустрией;
- профессиональная ориентация и популяризация ІТ-отрасли среди школьников и молодежи;
- содействие улучшению международного сотрудничества высших учебных заведений Украины с университетами, научно-технологическими центрами и промышленными предприятиями стран Европы, США, КНР, Японии и других стран.