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В Харькове прошло учредительное собрание украинских айтишников

В Харькове прошло учредительное собрание украинских айтишников
Учредительное собрание общественной организации «Украинское научно-образовательное ІТ-общество» прошло в Национальном техническом университете «ХПИ».
Об этом сообщили на официальном сайте вуза.

Среди основных направлений деятельности организации:

- взаимодействие с государственными и общественными структурами по вопросам развития образования и науки в области ІТ;
- аналитика ІТ-рынка, образования, науки и технологий;
- совершенствование ІТ-образования в Украине;
- содействие развитию и углублению кооперации с ІТ-индустрией;
- профессиональная ориентация и популяризация ІТ-отрасли среди школьников и молодежи;
- содействие улучшению международного сотрудничества высших учебных заведений Украины с университетами, научно-технологическими центрами и промышленными предприятиями стран Европы, США, КНР, Японии и других стран.

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