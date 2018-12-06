Ученые отметили столетие Национальной академии наук 6 декабря 2018 г. Павел Гусев 0 0

В минувший вторник в Харькове прошло торжественное собрание научной общественности региона по случаю столетия Национальной академии наук Украины.

Заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев поздравил присутствующих с праздником от имени главы области Юлии Светличной и заверил, что губернатор и ее команда делают все для того, чтобы для ученых Харьковщины были созданы максимально благоприятные условия.



– Сто лет назад произошло событие, которое, безусловно, надо воспринимать как событие большого государственного значения. Была основана Академия наук Украины - высшее научное учреждение, – сказал Анатолий Бабичев. – За время существования академия достигла значительных успехов в развитии фундаментальных и прикладных исследований во многих областях современной науки. Сделано немало открытий и изобретений, начаты новые научные и технические направления, выдвинуто много теорий и концепций, сформированы всемирно известные научные школы. И сегодня можно констатировать, что в этих достижениях есть значительная доля, а во многих случаях - решающая роль, ученых Харьковщины.



Он также отметил, что сейчас руководство ХОГА совместно с научными учреждениями области прилагает все усилия для дальнейшего развития харьковской науки.



– Харьковщина, несомненно, является образовательным и научным центром Украины. А развитие науки в неразрывной связи с образованием и наукоемким производством – единственный залог развития государства, – отметил заместитель председателя ХОГА. – Вместе с тем глава области Юлия Светличная понимает наличие проблемных вопросов, с которыми сталкиваются научные учреждения региона. Понимает и лоббирует их решение на государственном уровне, так как абсолютное большинство из них имеют государственное значение и требуют решения именно в национальных интересах.



Как отметил председатель Северо-восточного центра НАН Украины и МОН Украины академик НАНУ Владимир Семиноженко, несмотря на сложные условия, сфера науки развивается – выделяются финансы, предоставляются новые помещения, закупается новое оборудование.



– Страну можно построить только на главном фундаменте: интеллектуальной деятельности, науке, создании технологий для экономики. И в Харькове есть понимание этих вопросов. Свидетельством тому является отношение руководства области к ученым, к нашим коллегам на предприятиях, в учреждениях образования и культуры. Если у нас с вами есть амбициозные задачи, значит, наука будет всегда востребована, наука обязательно будет процветать, и страна будет развиваться как современное технологическое государство, – заверил Владимир Семиноженко.



Анатолий Бабичев вручил ученым областные награды: почетные грамоты облгосадминистрации и благодарности председателя ХОГА. Также ученые получили награды НАНУ.



Во время мероприятия гости получили видеопоздравление от президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона. Состоялся концерт мастеров искусств Харьковской областной филармонии.