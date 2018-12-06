Политика

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Россия попыталась запугать США и их союзников своими ракетами

Россия попыталась запугать США и их союзников своими ракетами
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что страны, разместившие на своей территории американские ракетные комплексы, станут целями поражения для России в случае выхода США из ракетного договора.
По словам Герасимова, намерение США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) может негативно повлиять на стратегическую стабильность в мире.

"Рассматриваем это как весьма опасный шаг, способный негативно повлиять не только на европейскую безопасность, но и на стратегическую стабильность в целом...Не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России", - цитирует Герасимова ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом Трамп не исключил заключения с россиянами нового соглашения.

Во время визита в Москву советник Болтон заявил, что США задумались о возможности стратегического сотрудничества с Россией из-за ракетного потенциала Китая.

Для справки. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)  - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

Фактически, договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.

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