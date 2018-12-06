Оснований для ограничения прав граждан на Харьковщине нет: подробности от СБУ

Защита от диверсий и террора

Совет обороны координирует действия силовиков

Не стоит допускать спекуляций на военном положении

Забирают машину? Звоните в военкомат

— Управление СБУ в Харьковской области очень быстро отреагировало на введение военного положения в регионе по нескольким параметрам. Основные из них – приведение в определенную степень боевой готовности, мобилизация разнообразных ресурсов — и личного состава, и технических. Это также мероприятия оперативно-технического характера, связанные с усилением контроля оперативной обстановки в регионе.— Управление работает в усиленном режиме, сотрудники дежурят на территории области для обеспечения стабильности на вверенных объектах. Мы сместили акценты в своей работе, прежде всего на контрразведывательное обеспечение области, в сторону противодиверсионной и антитеррористической защиты объектов критической инфраструктуры. Таких объектов на нашей территории несколько сотен, поэтому работы и для оперативников, и для других специалистов много. На данный момент совместно с органами власти, местного самоуправления мы привели их в такое состояние, когда с уверенностью можно сказать – они защищены от любых посягательств.— Анализируя оперативную обстановку, приходим к выводу, что нет предпосылок говорить о введении каких-то ограничений. Нет предпосылок, чтобы в условиях военного положения мы предпринимали шаги для введения этих ограничений – любых. Соответственно, на данный момент времени можно твердо сказать, что ограничения введены не будут.— Силовые ведомства в регионе представлены Национальной полицией, Национальной гвардией, Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, Вооруженными силами Украины и СБУ. Все они действуют согласованно – координируются Советом обороны, который уже давно эффективно работает у нас в области. Каждое ведомство имеет свои функциональные задачи, и Совет обороны перераспределяет усилия в регионе, чтобы они были сбалансированы и эффективно распределены для сохранения безопасность и стабильности в Харьковской области.— Когда возникла необходимость всем силовым структурам, всем органам местного самоуправления и органам власти консолидировать свои усилия для сохранения стабильного состояния в регионе – именно тогда и возникла необходимость подобной координации, и был создан Совет обороны. Работает он все эти годы довольно интенсивно, очень профессионально и эффективно. И структуры, которые в него входят, выполняют взаимодополняющие функции, которые позволяют сохранить стабильность. И мы это видим на практике.— Харьковская областная госадминистрация проводит глобальную и глубокую работу. Если оставить структуры без определенной координации, каждый будет выбирать акценты работы самостоятельно. И тогда возникнет необходимость самостоятельно координировать работу между органами. Однако не всегда это представляется возможным, учитывая закрытость выполняемых работ, определенный режим секретности. И вот этот координирующий орган — Совет обороны – позволяет очень тонко реагировать на любые возникающие вызовы и угрозы. Во время заседаний Совета обороны обсуждаются довольно тонкие вопросы, связанные с задействованием каждой структуры. Благодаря этому удается избегать дублирования в работе. Кроме того, возникает уверенность, что ни одна задача не осталась без внимания и не приведет в будущем к серьезным проблемам, которые придется решать уже большими силами.— Очень много фактов, говорить о которых на большую аудиторию нет возможности. Но такие примеры консолидации усилий, как ликвидация последствий трагедии на военном арсенале в Балаклее, показывают эффективность этого органа. Буквально через считанные часы уже проводились не только оперативно-следственные мероприятия, но и мероприятия по ликвидации последствий трагедии. Мы воочию видели, как работает координация. По мере прибытия членов Совета обороны ставились задачи, которые в телефонном режиме ретранслировались, уточнялись, детализировались, шла ответная реакция по выполнению этих задач. Таким образом, работа была проведена быстро и эффективно. Соответственно, минимизированы последствия для людей, для Минобороны, для общества в целом.— Анализируя сложившуюся обстановку, мы делаем вывод, что все спокойно. Нет каких-либо обстоятельств, которые могли бы стать основанием для введения санкций, ограничивающих права и свободы человека. Соответственно, никто не вправе инициировать эти ограничения. Могут заверить, что в ближайшей перспективе никаких ограничений прав и свобод не планируется, в том числе и свободы слова.— Управлением проводится соответствующий мониторинг социальных сетей, и мы можем констатировать, что фейковой информации очень много. Зачастую она распространяется без какого-либо умысла и представляет собой домыслы, неправильное толкование предусмотренных законодательством ограничений. Различные фейковые заявления распространяются досужими людьми, которые просто не понимают последствий своих действий. С ними проводится профилактическая работа, чтобы в дальнейшем они воздерживались от непродуманного распространения лживой информации.Хочу обратиться к людям, которые проявляют активность в социальных сетях: не позволяйте себе искажать действительность, нормы права, которые регулируют военное положение, и слова руководства страны о мерах, принимаемых при введении военного положения.— Политики имеют право выражать свою точку зрения, как и все люди. Но я бы рекомендовал им, как и прочим гражданам Украины, прекратить спекуляции на военном положении.— Если такая информация появляется у граждан, им нужно любым доступным способом обратиться в ближайший районный военкомат. В интернете есть соответствующие сайты с телефонами. Наверняка они получат подтверждение, что это фейк. Им дадут соответствующие разъяснения и заверят, что в ближайшее время никаких действий, связанных с мобилизацией, не планируется.— Бороться с таким явлением очень просто. Организации, которые поставляют мобилизационный ресурс для Вооруженных сил или других силовых ведомств, знают об этом очень хорошо и всегда могут связаться с тем же военкоматом или другим органом, которому они поставляют ту или иную технику. Поэтому если появляются какие-то люди с требованием что-то им предоставить, необходимо проверить их полномочия, а полномочия определены законом. Во-вторых, следует связаться с военкоматом или другим ведомством, куда поставляется мобресурс, и проверить, насколько востребована сейчас та или иная техника. Кроме того, исходя из оценки ситуации на территории области, могу заверить: сейчас нет оснований проводить подобные мероприятия.— Нет никаких оснований, чтобы каким-то образом нарушать законные конституционные права граждан. Перечисленные вами ограничения осуществляются на основании Уголовного кодекса Украины в рамках уголовных дел по согласованию с прокуратурой, по санкции следственного судьи. Иными способами ограничение прав и свобод людей не проводится.— Это право, как и другие конституционные права, на данный момент времени никак не ограничено. Соответственно, и в Харьковской области в условиях военного положения это право продолжает существовать и реализовываться. Только оно должно быть заранее определенным образом оформлено – то есть нужно подать заявку на проведение митинга или собрания в органы местного самоуправления, где она соответствующим образом регистрируется и принимается во внимание. Эти мероприятия должны, естественно, проводиться без нарушений общественного порядка. И никто их сейчас не имеет объективных оснований ограничивать.