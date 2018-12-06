При формировании бюджета учитываются интересы и потребности жителей Харьковщины 6 декабря 2018 г. Павел Гусев 0 0

Главную смету региона обсуждают 6 декабря депутаты Харьковского областного совета на очередной сессии.

Финансирование областной программы «Здоровье Слобожанщины» на 2019-2020 годы возрастет в три раза – в следующем году на ее реализацию направят около 3 млрд грн. Еще 933,6 млн грн предназначено для выполнения Программы развития культуры, туризма и охраны недвижимого культурного наследия области.



Отчеты директоров профильных департаментов о проделанной работе и их предложения по развитию отраслей на 2019 год были заслушаны на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета, которое прошло в Доме советов.



В нем принял участие заместитель председателя Харьковского областного совета, глава фракции «Відродження» в облсовете Владимир Скоробагач. Он сообщил, что средства выделят на закупку нового медицинского оборудования, на обеспечение онкобольных современными методами диагностики и другие потребности.



– Также деньги пойдут на закупку медикаментов, на дополнительное питание и еще на многое другое. Всего 3 млрд грн будет выделено на программу «Здоровье Слобожанщины», из которых – 1,7 млрд грн направят из государственного бюджета в виде субвенции, а 1,3 млрд грн – из областного бюджета, – сообщил Владимир Скоробагач.



Также, по его словам, 982 млн грн предусмотрено в областном бюджете 2019 года на программу развития образования, не учитывая средств из государственного и местных бюджетов. Большое внимание будет уделено развитию государственного проекта «Новая украинская школа».



Владимир Скоробагач отметил, что из 933,6 млн грн, которые планируется направить в следующем году на развитие культуры Слобожанщины, 569 млн грн выделят на содержание театров области. Кроме того, в приоритете остается ремонт дорог и магистралей.



– При формировании бюджета мы прежде всего защищаем интересы и учитываем потребности жителей Харьковской области. В это непростое время они должны знать, что областная власть их слышит и заботится о них, – отметил глава фракции «Відродження»