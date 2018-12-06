Названо тяжелое последствие легкого недосыпа

Об этом сообщает
МедикФорум.
Сонливость уже давно связана со способностью усиливать ощущение злости, особенно при разного рода стрессовых обстоятельствах вроде напряженной работы. Психологи из США решили сосредоточиться на том, каким образом и за какой срок сонливость приводит к проявлениям злости и враждебности. Выяснилось, что нехватка всего пары часов сна в течение двух дней уже является достаточной для того, чтобы спровоцировать у человека существенный объем злости. А ведь большинство из нас действительно хронически не высыпается.
В сферу внимания ученых попали 142 добровольца, половина из которых получала адекватное количество сна, а в другой половине эту продолжительность искусственно ограничивали. Вторая группа, в целом, получала не более 5-6 часов сна, то есть приблизительно столько же, сколько имеет и большинство современных работающих людей. В первой группе это количество составляло от 7 до 9 часов сна. На следующий день добровольцы из обеих групп подвергались специальным провокациям с помощью разных резких и неприятных шумов при выполнение особого задания по оценке качества потребительских продуктов. Сами добровольцы считали, что их привлекли именно для этой оценки, но целью исследования было оценить, как недосып влияет на проявления гнева.
Оказалось, что во второй группе, где дефицит сна составлял всего пару часов, уровень злости был намного выше, по сравнению с теми, кто получал достаточное количество сна. Кроме того, даже без всяких посторонних шумов, провоцирующих человека, уровень злости во второй группе всё равно был более высоким. Исследователи подчеркивают, что с учётом злости или без неё потеря сна приводит к сложным и почти неограниченным последствиям для человека.