Названо тяжелое последствие легкого недосыпа 6 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Даже лёгкая, незначительная сонливость уже может вызвать у человека злость за очень короткое время. К такому выводу пришли исследователи из Университета Айовы.