Жителям Харькова объяснили ситуацию с качеством бытового газа 6 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Газовые проблемы харьковчан не закончились повышением цен на голубое топливо. В последнее время горожане стали жаловаться на изменившийся цвет газа в конфорках.