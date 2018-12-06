Жителям Харькова объяснили ситуацию с качеством бытового газа

Об этом пишет
«Город Х».
– Нас снова пытаются обмануть! Цифры в платежках космические, а газ разбавляют! Несколько дней подряд у меня на кухне горит красный газ и чайник греется гораздо дольше, - жалуется Раиса Даниловна.
Харьковские газовщики объяснили: согласно многочисленным протоколам качества газа и его проверкам, все голубое топливо, полученное потребителями, соответствует требованиям действующего ГОСТа.
– Некоторые потребители считают, что изменение цвета газа свидетельствует о его плохом качестве, а на самом деле это сигнал, чтобы человек срочно обратил внимание на опасность. К изменению цвета газа приводит его неполное сгорание. Это может произойти из-за проблем с газовым оборудованием, неисправности дымоходов/вентканалов, высокой влажности в помещении. При неполном сгорании газа в помещении незаметно накапливается угарный газ, что приводит к отравлению, - рассказали в ПАО «Харьковгаз».
По слова экспертов, подобную ситуацию легко исправить. Для этого нужно выключить газовые приборы и тщательно проветрить помещение.
При плохой тяге дымохода или вентканала - обратиться в специализированную организацию, имеющую разрешение на их ремонт и обслуживание. И самое главное – вызвать специалистов, которые проверят исправность газовых приборов.
Напомним, с 1 ноября платить за газ нужно будет по новому тарифу – 8 550 гривен за 1 000 кубометров. Традиционно, если повышается стоимость газа, то после этого начинают пересчитывать тарифы на другие виды коммунальных услуг. В первую очередь, речь идет о стоимости горячей воды и отопления. В КП «Харьковские тепловые сети» уже заговорили об очередном изменении тарифов. «Новые» цены могут составить: отопление - 1541,37 грн. за 1 Гкал или 39,42 грн. за 1 кв.м; горячая вода – 94,03 грн. за куб.м (квартиры с полотенцесушителями), 87,13 грн. – для всех остальных.