Как в Харькове отметят Новый год и Рождество 6 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове утвердили план основных мероприятий по случаю празднования Нового, 2019 года, рождественских праздников и организации отдыха детей в дни зимних школьных каникул.

