Как в Харькове отметят Новый год и Рождество

Открытие главной елки города состоится 26 декабря на пл. Свободы (начало – в 17:00). 31 декабря харьковчан приглашают на площадь для встречи Нового года. Праздничная программа будет проходить с 23:00 до 2:00 1 января.
Открытие елки в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького пройдет 23 декабря (с 14:00 до 22:00). А в новогоднюю ночь гостей парка ждет развлекательная программа «Встречаем вместе Новый год». Также для посетителей подготовили другие мероприятия по случаю празднования Дня святого Николая, Нового года, Рождества Христова, а также детские развлекательные программы на время зимних каникул.
С 27 декабря по 5 января пройдет серия новогодних представлений для школьников в Харьковском дворце спорта.
Кроме того, в Харьковском муниципальном культурном центре, дворцах детского и юношеского творчества, школах искусств, библиотеках пройдут детские праздники, конкурсы, выставки, театральные выступления. Также в течение месяца будут проводиться спортивные соревнования по хоккею, вольной борьбе, бадминтону, художественной гимнастике, пройдет Зимний кубок городской молодежной лиги КВН, сообщает пресс-служба горсовета
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