Какие льготы предусмотрены для многодетных семей

Напишите, пожалуйста, на какие льготы имеют право многодетные семьи?

Нина Матвеевна

бесплатное получение лекарств по рецепту врача;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, компенсацию за протезирование зубов;

обслуживание вне очереди в аптеках.

В Украине многодетной считается семья, в которой воспитывается трое и более детей до 18 лет. Однако, если ребенок учится на дневной форме обучения в общеобразовательном, профессионально-техническом или высшем учебном заведении, он считается ребенком и учитывается в составе многодетной семьи до 23 лет. Сюда относят и приемных детей, детей от предыдущих браков, но брак должен быть оформлен юридически. Также имеет значение, кто воспитывает детей – мама и папа или только один из родителей. В последнем случае предусмотрены дополнительные льготы.В этом году многодетным семьям предусмотрены скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг – 50% в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. м общей площади жилья на каждого члена семьи, который постоянно в нем проживает, плюс 10,5 кв. м — на всю семью). Семья имеет право также на 50%-ную скидку стоимости топлива, в том числе жидкого — если дом, где она проживает, не подключен к системе центрального отопления.Если семья желает установить домашний стационарный телефон — услуги предоставляются вне очереди, а абонплата составляет половину стоимости от утвержденного тарифа.Если среднемесячный совокупный доход семьи ниже прожиточного минимума, она может рассчитывать на пособие.Период ухода за тремя и более детьми до 16-летнего возраста засчитывается неработающим матерям (родителям или опекунам) в непрерывный стаж работы при исчислении пособия по временной нетрудоспособности.Дети из многодетных семей имеют право на определенные льготы:Независимо от расстояния и места проживания детей, они имеют право на бесплатный проезд в коммунальном транспорте, а также в пригородных и междугородних автобусах. Для этого необходимо иметь специальное удостоверение. Электронный билет для проезда в транспорте дети из многодетной семьи могут получить бесплатно.Такие дети имеют право на ежегодное бесплатное оздоровление в муниципальных санаториях, лагерях и базах отдыха. Детские сады они также имеют право посещать бесплатно.