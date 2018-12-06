Общество

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В колонии состоялся шахматный турнир

В колонии состоялся шахматный турнир
В государственном учреждении «Дергачевская исправительная колония (№109)» состоялся шахматный турнир между осужденными отделения социально-психологической службы № 1.
В комнате воспитательной работы собрались четыре сильнейших шахматиста колонии, которые накануне в отборочных соревнованиях завоевали право участия в финале. сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. За соревнованием, которое проводилось по швейцарской системе, следили квалифицированная судейская комиссия и болельщики. В результате напряженной борьбы победа досталась осужденному Павлу. Он выиграл турнир, одержав две победы, и был признан лучшим шахматистом колонии. За активное участие в спортивной жизни учреждения осужденный получил устную благодарность от администрации.

Начальник государственного учреждения подполковник внутренней службы Иван Буров отметил, что это важно – популяризировать шахматы среди осужденных, поскольку древняя игра развивает навыки абстрактного мышления.

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