В колонии состоялся шахматный турнир 6 декабря 2018 г. Павел Гусев 0 0

В государственном учреждении «Дергачевская исправительная колония (№109)» состоялся шахматный турнир между осужденными отделения социально-психологической службы № 1.

В комнате воспитательной работы собрались четыре сильнейших шахматиста колонии, которые накануне в отборочных соревнованиях завоевали право участия в финале. сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. За соревнованием, которое проводилось по швейцарской системе, следили квалифицированная судейская комиссия и болельщики. В результате напряженной борьбы победа досталась осужденному Павлу. Он выиграл турнир, одержав две победы, и был признан лучшим шахматистом колонии. За активное участие в спортивной жизни учреждения осужденный получил устную благодарность от администрации.



Начальник государственного учреждения подполковник внутренней службы Иван Буров отметил, что это важно – популяризировать шахматы среди осужденных, поскольку древняя игра развивает навыки абстрактного мышления.