В Харькове активисты «навестили» мошенников, обманувших многих пенсионеров: видео 6 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове мошенники предлагали пенсионерам по льготной цене заменить окна и двери, после чего обманом заставляли их взять кредит на 20-30 тысяч гривен.