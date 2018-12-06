В Харькове активисты «навестили» мошенников, обманувших многих пенсионеров: видео
6 декабря 2018 г.
Вечерний Харьков
0
0
В Харькове мошенники предлагали пенсионерам по льготной цене заменить окна и двери, после чего обманом заставляли их взять кредит на 20-30 тысяч гривен.
Об этом говорится в видео, которое сняли активисты организации "Потон" во время визита в офис к мошенникам.
"По квартирам ходят неизвестные молодые люди, предлагают доверчивым пенсионерам по льготной цене поменять окна/двери и когда видят, что пенсионер повелся на развод, своим транспортом везут на фирму, где две мошенницы дают ему выпить, входят в доверие, и он подписывает кредит на 21 тыс грн", – сообщают на странице в Facebook "Харьков 1654".
После прибытия активистов, "предприниматели" оправдывались, что конструкции находятся на производстве, однако, как отмечается, никакого производства у них нет.
"Во время этих разборок им на телефон звонят пенсионеры с области, которых тоже обманули такой же схемой со льготной заменой окон на 20-35 тыс грн. Жалуются, что с весны им оттягивают замену окон, каждый раз что-то происходит, то кто-то разбил окно, то пришлось перезаключить договор с производством. Напомним, минимальная пенсия в Украине составляет 1.496 грн. И если пенсионерка не выплатит кредит в 30 тыс грн, ей арестуют имущество и потом банки продают эти долги коллекторам. И таких случаев в Харьковской области - сотни", – говорится в сообщении.