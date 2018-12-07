На Западе обходятся без первых блюд и прекрасно себя чувствуют

Каждый прием пищи должен умещаться в ладошке

Стресс может спровоцировать язву

Есть ли продукты для красоты?

Пациентов чаще всего беспокоит вздутие и урчание

— Прежде всего необходимо исключить из рациона жареные, жирные продукты, а также те, что могут вызвать неприятные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта. Питаться нужно четыре-пять раз в день, независимо от того, здоров человек или болен. Принимать пищу следует небольшими порциями, потому что переедание может спровоцировать симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: вздутие живота, урчание и боли. Работающий здоровый человек пять раз в день питаться не сможет, но три раза в день просто обязан.Кроме того, питание должно быть адекватным для каждого конкретного человека, то есть сбалансировано по белкам, жирам и углеводам. В разные сезоны питание должно включать продукты, которые произрастают в данной местности. Конечно, мы едим и бананы, и апельсины, и мандарины, которые не растут в Украине, но при этом нужно помнить, что они могут вызывать неприятные ощущения со стороны ЖКТ.Словом, чтобы быть здоровым, нужно питаться качественно, умеренно и адекватно.— Вовсе не обязательно – по желанию. Раньше действительно настаивали на том, чтобы в рационе всегда присутствовало первое блюдо. Сейчас об этом говорят значительно меньше. В Европе первые блюда готовят и употребляют крайне редко, и люди прекрасно себя чувствуют.— Во-первых, соблюдать общеизвестные правила – не есть много мучного, сладкого, жирного, жареного, соленого. С возрастом следует сократить потребление мяса, но опять-таки, если человек здоров. А если у пациента анемия – ему необходимо мясо. Именно поэтому вся медицина построена на индивидуальном подходе к человеку. Не переедать, соблюдать дробное питание, обязательно включающее кисломолочные продукты (причем без всяких добавок, если йогурт – то классический), чтобы каждый прием пиши умещался в ладошке. Если человек в 23-24 часа ложится спать, последний прием пищи должен быть в 18-19 часов.— Многодневное голодание – однозначно нет, а один разгрузочный день в неделю – пожалуйста. Допустим, человек в субботу-воскресенье поел больше, чем положено, в понедельник — устраивает себе разгрузочный день. Но это при условии, если он здоров.В отношении детокс-диет тоже много условий. При проведении таких диет противопоказан тяжелый физический труд, командировки, не должно быть эмоционального напряжения на работе. Я к подобным диетам отношусь не очень хорошо, потому что питание должно быть сбалансировано.Цель детокс-диеты – якобы очистить организм. Применяются всевозможные смузи – фруктовые, овощные. Но дело в том, что у подавляющего большинства людей после употребления овощей и фруктов (например, огурцов, капусты, винограда, яблок) возникает метеоризм. Поэтому когда человек переходит на однотипное питание, неизвестно, чем это может закончиться. Детокс-диеты нужно применять индивидуально, после консультации с врачом. Такие меры хороши, но только для здоровых людей, а здоровых людей у нас сегодня не так уж много…Монодиеты тоже не очень хороши, потому идет расщепление либо углеводов, либо белка, либо жиров. А человеческий организм создан так, что должен получать все – но в меру.— Это реальная угроза. Бактерия хеликобактер пилори находится в антральном отделе желудка человека. И сейчас признано, что хронический гастрит, ассоциированный с этой бактерией, считается инфекционным заболеванием.Кроме того, если инфекцию не лечить, она может привести к развитию рака желудка. Так что это вовсе не пустые разговоры, а действительно серьезное заболевание.— Это необходимость. И подходы к лечению зависят от наличия или отсутствия данной бактерии. При выявлении хеликобактерной инфекции назначается лечение с применением как минимум двух антибиотиков. При ее отсутствии антибиотики не назначают.— Да где угодно: при разговоре, во время объятий, через пищу.— Главной причиной развития язвенной болезни является хеликобактерная инфекция. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов, которые сейчас в избытке назначают больным, тоже может быть причиной развития язвенной болезни. Заболеванию может способствовать и стресс.В коре головного мозга имеются очаги возбуждения и торможения. И при любой эмоции, любом стрессе очаг возбуждения начинает преобладать над очагом торможения. Импульсы идут по блуждающему нерву, поступают в желудок, передают импульс на клетки, в результате чего и повышается кислотность желудочного сока. То есть факторы агрессии превалируют над факторами защиты. При этом факторы защиты, которые оберегают стенки желудка от агрессивного воздействия желудочного сока, снижаются. Вот вам и некоторые причины развития язвенной болезни.— Есть даже так называемые мосты – например, мозг-желудок, мозг-желчный пузырь, мозг – кишечник. Еще внутриутробно центральная нервная система и энтеральная нервная система формируются из одной ткани.— Акне – это в первую очередь заболевание кожи, сальных желез. Здесь имеет значение гормональный фон, подростковый возраст. Все остальное, в том числе и проблемы с ЖКТ, могут присутствовать, но акне возникает не по этой причине.Практически у 90% современных людей есть дисбиоз кишечника, то есть недостаточно флоры кишечника, потому что, к большому сожалению, почти вся наша пища химизирована. Естественно, флора кишечника нарушается, что приводит к развитию дисбиоза кишечника и нарушению функции иммунитета. И все же во главе угла в случае проблем с кожей, волосами и ногтями стоят не заболевания желудочно-кишечного тракта. Это может быть сопутствующим фактором, но не основным.— Тут скорее играет роль генетика, какими были мама с папой – с ранними морщинами или сохранили свежесть лица до глубокой старости. Генетическому фону сегодня придается очень большое значение. А от того, что ты ешь яблоки, груши или бананы — лицо краше не станет. Следить за собой надо, ухаживать, любить.— Полиферментные препараты предназначены для того, чтобы заместить недостающие в организме панкреатические ферменты, участвующие в переваривании пищи в двенадцатиперстной кишке. Либо они в недостаточном количестве вырабатываются поджелудочной железой (при определенных заболеваниях), либо их не хватает (при переедании). При недостатке ферментов нарушается переваривание и всасывание их в тонком кишечнике, что может привести к развитию диареи. Вот для того, чтобы не нарушалось пищеварение в тонком кишечнике, и применяются ферменты.Если, допустим, в праздники, человек употребит много пищи, можно принять небольшую дозу ферментов – однократно или двукратно, во время еды — чтобы дать относительный покой поджелудочной железе, снять с нее лишнюю нагрузку по выработке ферментов.— Только приемом пробиотиков, в состав которых входят лактобактерии, бифидобактерии и т. д., восстанавливающие микрофлору кишечника.— Население больше всего беспокоят вздутие живота, урчание в животе и неустойчивый стул, когда поносы сменяются запорами. В настоящее время в гастроэнтерологии растет число тяжелых заболеваний – таких, как неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, причем как в молодом, так и в зрелом возрасте.— На первом месте во всех случаях гастроэнтерологических заболеваний стоит диета, без которой не будет работать ни один препарат – это напрасно потраченные на лекарства деньги. Сначала человек должен выяснить с врачом, что ему можно есть, а что – нельзя, и строго соблюдать рекомендации. А потом уже — препараты.— Основным и самым надежным методом исследования по-прежнему остается фиброгастродуоденоскопия, на основании которой можно ставить диагноз при заболеваниях желудка, пищевода, двенадцатиперстной кишки. Хотя этот метод тоже шагает в ногу с техническим прогрессом. Например, сейчас применяется видео-, фиброгастродуоденоскопия, когда изображение сразу выводится на экран и записывается на диски. Либо используется видеокапсула, которую человек глотает: она идет по кишечнику, а изображение выводится на экран. Затем эта капсула просто выходит с калом.