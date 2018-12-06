Хоккейная лига изменила даты двух матчей харьковского «Динамо» 6 декабря 2018 г. Олег Столбецов 0 0

Спортивный департамент Украинской хоккейной лиги сообщил о переносе двух матчей чемпионата лиги с участием харьковского «Динамо».

По информации официального сайта УХЛ, учитывая обращение МХК «Динамо», по обоюдному согласию клубов и в соответствии со статьей 39 Спортивного регламента, было принято решение о переносе матча между МХК «Динамо» и донецким «Донбассом» в Харькове с 5 декабря на 20 декабря 2018 года. Также по обоюдному согласию клубов было принято решение о переносе матча между МХК «Динамо» и херсонским «Днепром» в Харькове с 19 декабря на 17 декабря 2018 года.



Добавим, что именно этой встречей возобновится чемпионат УХЛ после двухнедельного перерыва. А после поединка с «Донбассом» динамовцы на той же неделе проведут дома еще одну встречу чемпионата УХЛ – 22 декабря на арене «Салтовский лед» они примут «Белый барс» из Белой Церкви. Отметим, что до Нового года харьковчан ждут еще и два выездных поединка – 27 декабря с ХК «Кременчуг» и 29 декабря с «Белым Барсом».



А в последнем матче перед перерывом «Днепр», который сейчас на втором месте, принял 4 декабря в Херсоне лидера – ХК « Кременчуг». Упорный поединок завершился победой гостей в основное время – 2:3. Эта победа позволила команде из Полтавской области увеличить отрыв от ближайшего преследователя до семи очков. Правда, «Днепр» сыграл на один матч меньше.



А в целом турнирное положение в чемпионате сейчас таково: ХК «Кременчуг» – 59 очков (23 игры), «Днепр» (Херсон) – 52 (22), «Донбасс» (Донецк) – 44 (21), «Белый барс» (Белая Церковь) – 21 (22), «Динамо» (Харьков) – 12 (21), «Ледяные волки» (Киев) – 7 (21).