К школьникам в гости придут полярники 6 декабря 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

К ребятишкам четырех школ в Харьковской области, которые стали победителями конкурса «Пригласи полярника к себе», приедут в гости участники арктических экспедиций.

Украинские участники антарктических экспедиций прочитали все письма учеников, поступивших к них в рамках конкурса «Пригласи полярника к себе», и выбрали победителей, сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Ими стали по три школы в восьми городах — Киеве, Черкассах, Николаеве, Белой Церкви, Житомире, Одессе, Львове и Харькове. В нашем городе — это общеобразовательные школы №143, 42 и 2. Кроме того, полярники выбрали еще три школы, которым отдали свои «зрительские симпатии». Это — школа села Донец Харьковской области, а также специализированная школа №53 и общеобразовательная санаторная школа-интернат №19 из Киева.



— В целом дети прислали на конкурс более двухсот писем, среди которых были рисунки, видео, фото, — рассказали в МОН. — В частности, были фотографии блюд, приготовленных школьников, которыми они планируют угощать гостей. А также — видео, где первоклассники дают свои варианты ответов на вопросы: «Кому принадлежит Антарктида? Какая там погода? Кто такие полярники и чем они занимаются?»



Немало вопросов в письмах ставили и сами дети: «Часто ли вы видите белых медведей? Видели ли вы метеориты? Что вы едите? Как ходите по скользкому льду? Правда ли, что на морозе люди дольше сохраняют молодость? Действительно ли пингвины являются однолюбами? Если Антарктида — это Южный полюс, почему там холодно?



— Когда мы с коллегами читали письма, приятно было отмечать, насколько любознательны и пытливы наши дети. А еще приятнее было читать, что они считают полярников чрезвычайными героями и хотят, чтобы они открыли секреты настоящей дружбы и выдержки в сложных условиях, — сказал глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. — Хочу от всех нас поблагодарить за каждое письмо, каждое обращение, каждый вопрос. Все они для нас невероятно важны.



Читая письма, полярники оценивали их креативность, продемонстрированную учениками мотивацию, логичность и доступность изложения мыслей.



В течение декабря участники экспедиций свяжутся со всеми указанными школами и согласуют дату приезда. Визиты в школы будут проходить в течение всего учебного года по предварительно согласованному графику. Полярники расскажут увлекательные истории о жизни и исследованиях на украинской полярной станции «Академик Вернадский», покажут фотографии, видео зимовок, познакомят учащихся с флорой и фауной Антарктики, а также ответят на вопросы школьников. Кроме этого, победители получат и другие призы.



Напомним, конкурс для украинских школьников под названием «Пригласи полярника к себе!» стартовал в октября этого года. Его проводит Национальный антарктический научный центр совместно с МОН в рамках образовательного проекта «Antarctida Terra Australis Incognita — вчера, сегодня, завтра». Чтобы присоединиться к конкурсу, школьникам нужно было написать мотивационное письмо с объяснением, почему их интересует Антарктида. Никаких ограничений по формату или объему писем не было.