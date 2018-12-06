Volkswagen готовится к неизбежным переменам

Судя по всему, вскоре немецким бензиновым и дизельным моторам придется уступить место электродвигателям, пишет
НВ со ссылкой на Motor1.
Ответственный за стратегию Volkswagen Михаэль Йост заявил, что в 2026 году на рынок выйдут бензиновые и дизельные моторы нового поколения. Оно же станет последним для двигателей внутреннего сгорания в Volkswagen Group — затем ставка будет сделана на электромобили.
Звучит пугающе, но на самом деле это означает лишь то, что в дальнейшем Volkswagen не собирается создавать новые поколения моторов. Концерн продолжит модернизировать двигатели образца 2026 года, так что как минимум до 2050 года в линейке марок останутся бензиновые и дизельные агрегаты.
Параллельно будут вестись работы над двумя платформами для электромобилей: MEB станут использовать марки Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen и коммерческие автомобили Volkswagen, а PPE поделят Audi, Bentley и Porsche.
Первенцем станет хэтчбек Volkswagen I.D., который выйдет на рынок в 2020 году — этот электромобиль будет стоить на уровне дизельного Volkswagen Golf. Затем появятся Porsche Taycan и серийный вариант концепт-кара Audi E-Tron GT.