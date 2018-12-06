Volkswagen готовится к неизбежным переменам 6 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Новое поколение бензиновых и дизельных моторов Volkswagen, которое выйдет в 2026 году, станет последним семейством двигателей внутреннего сгорания в линейке марки.