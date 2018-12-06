Мир

  • 263
    •  / 

Volkswagen готовится к неизбежным переменам

Volkswagen готовится к неизбежным переменам
Новое поколение бензиновых и дизельных моторов Volkswagen, которое выйдет в 2026 году, станет последним семейством двигателей внутреннего сгорания в линейке марки.
Судя по всему, вскоре немецким бензиновым и дизельным моторам придется уступить место электродвигателям, пишет НВ со ссылкой на Motor1.

Ответственный за стратегию Volkswagen Михаэль Йост заявил, что в 2026 году на рынок выйдут бензиновые и дизельные моторы нового поколения. Оно же станет последним для двигателей внутреннего сгорания в Volkswagen Group — затем ставка будет сделана на электромобили.

Звучит пугающе, но на самом деле это означает лишь то, что в дальнейшем Volkswagen не собирается создавать новые поколения моторов. Концерн продолжит модернизировать двигатели образца 2026 года, так что как минимум до 2050 года в линейке марок останутся бензиновые и дизельные агрегаты.

Параллельно будут вестись работы над двумя платформами для электромобилей: MEB станут использовать марки Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen и коммерческие автомобили Volkswagen, а PPE поделят Audi, Bentley и Porsche.

Первенцем станет хэтчбек Volkswagen I.D., который выйдет на рынок в 2020 году — этот электромобиль будет стоить на уровне дизельного Volkswagen Golf. Затем появятся Porsche Taycan и серийный вариант концепт-кара Audi E-Tron GT.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2782.42 грн
100 EUR 3163.9 грн
10 RUB 4.1577 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи