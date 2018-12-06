Евросоюз введет новые санкции за «выборы» в Донбассе 6 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

До 25 декабря ЕС введет санкции против девяти лиц, ответственных за организацию «выборов» в ОРДЛО и пяти лиц, причастных к отравлению Скрипалей в Солсбери, сообщает радио «Свобода».

– В среду послы стран-членов ЕС должны одобрить санкции против девяти человек, ответственных за организацию «выборов» на востоке Украины. (…) Санкции против пяти человек, ответственных за отравление в Солсбери, тоже будут введены до Рождества, - говорит корреспондент радио «Свобода» Рикард Йозвяк.



Ранее сообщалось, что под санкциями против организаторов «выборов» в Донбассе подразумевается запрет на въезд в страны ЕС и заморозка их «европейских» активов.