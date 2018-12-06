Политика

  • 281
    •  / 

Евросоюз введет новые санкции за «выборы» в Донбассе

Евросоюз введет новые санкции за «выборы» в Донбассе
До 25 декабря ЕС введет санкции против девяти лиц, ответственных за организацию «выборов» в ОРДЛО и пяти лиц, причастных к отравлению Скрипалей в Солсбери, сообщает радио «Свобода».
– В среду послы стран-членов ЕС должны одобрить санкции против девяти человек, ответственных за организацию «выборов» на востоке Украины. (…) Санкции против пяти человек, ответственных за отравление в Солсбери, тоже будут введены до Рождества, - говорит корреспондент радио «Свобода» Рикард Йозвяк.

Ранее сообщалось, что под санкциями против организаторов «выборов» в Донбассе подразумевается запрет на въезд в страны ЕС и заморозка их «европейских» активов.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2782.42 грн
100 EUR 3163.9 грн
10 RUB 4.1577 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи