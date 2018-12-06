Политика

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Захваченные украинские катера исчезли из керченского порта

Захваченные украинские катера исчезли из керченского порта
Обстрелянные и захваченные россиянами малые бронекатера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь» исчезли из керченского порта, куда их доставили после нападения в Черном море, пишет Liga.net со ссылкой на сайт сепаратистов «Керчь-инфо».
Сейчас в порту у причала остался только захваченный буксир «Яни Капу», а куда перевезли бронекатера – неизвестно.

Напомним , 25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен. Моряков увезли в Москву: 21 военного – в СИЗО Лефортово, троих раненых – в медчасть изолятора «Матросская тишина».

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