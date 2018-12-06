Захваченные украинские катера исчезли из керченского порта 6 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Обстрелянные и захваченные россиянами малые бронекатера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь» исчезли из керченского порта, куда их доставили после нападения в Черном море, пишет Liga.net со ссылкой на сайт сепаратистов «Керчь-инфо».

Сейчас в порту у причала остался только захваченный буксир «Яни Капу», а куда перевезли бронекатера – неизвестно.



Напомним , 25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен. Моряков увезли в Москву: 21 военного – в СИЗО Лефортово, троих раненых – в медчасть изолятора «Матросская тишина».