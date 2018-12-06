В Харьковской филармонии проводятся финишные работы

Об этом сообщает пресс-служба
ХОГА.
Директор Департамента капитального строительства ХОГА Сергей Жуков отметил, что вопрос строительства филармонии лично курирует глава ХОГА Юлия Светличная.
– Внутри основного зала фойе проводятся отделочные работы. Мы получили индийский гранит, строители начали его укладку. Работают в две смены. Объем работы большой, при необходимости они перейдут на круглосуточный режим. Также заканчиваем 3D-панно. Все его части готовы, идет их сборка и покраска, - рассказал Сергей Жуков.
В большом зале на следующей неделе приступят к монтажу люстр. Работы будут проводить львовские специалисты.
– Люстры нужно поднимать на специальных лебедках, - сказал Сергей Жуков. – К этому времени паркет в большом зале уже будет вскрыт лаком и защищен специальной подложкой. На следующей неделе, с 20 декабря, начнется монтаж кресел.
Кроме того, на следующей неделе начинается монтаж акустической «ракушки», некоторые элементы которой придут в ближайшие дни.
В большом зале полностью закончены работы по покраске золотом, в историческом зале-фойе проводятся работы по монтажу лепнины.
– В целом мы находимся на финише. Объемы работ еще серьезные. Но у нас есть определенное время, мы все успеем. Все оставшиеся строительно-монтажные работы будут сделаны по графику, - сказал Сергей Жуков.