Происшествия

  • 483
    •  / 

Трагедия в супермаркете Харькова – один человек погиб: фото-факт

Трагедия в супермаркете Харькова – один человек погиб: фото-факт
5 декабря около 21:30 в супермаркете "Рост" в Киевском районе Харькова произошла стрельба.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.

По информации правоохранителей, полицейский взвода охраны, находясь на службе в помещении торгового заведения, получил от представителя охраны супермаркета информацию о том, что неизвестный отказывается платить за товар.

Сотрудник полиции охраны для урегулирования ситуации подошел к посетителю, представился и предложил решить конфликт в рамках действующего закона и дождаться приезда наряда полиции. В служебном помещении мужчина вдруг набросился на полицейского охраны и нанес ему несколько ножевых ранений.





Сотрудник полиции, учитывая опасность, которая возникла для него и окружающих, в соответствии со статьей 46 Закона Украины "О Национальной полиции" использовал табельное огнестрельное оружие и ранил мужчину.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Ночью 24-летний мужчина скончался. Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2782.42 грн
100 EUR 3163.9 грн
10 RUB 4.1577 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи