Трагедия в супермаркете Харькова – один человек погиб: фото-факт

5 декабря около 21:30 в супермаркете "Рост" в Киевском районе Харькова произошла стрельба.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.По информации правоохранителей, полицейский взвода охраны, находясь на службе в помещении торгового заведения, получил от представителя охраны супермаркета информацию о том, что неизвестный отказывается платить за товар.Сотрудник полиции охраны для урегулирования ситуации подошел к посетителю, представился и предложил решить конфликт в рамках действующего закона и дождаться приезда наряда полиции. В служебном помещении мужчина вдруг набросился на полицейского охраны и нанес ему несколько ножевых ранений.Сотрудник полиции, учитывая опасность, которая возникла для него и окружающих, в соответствии со статьей 46 Закона Украины "О Национальной полиции" использовал табельное огнестрельное оружие и ранил мужчину.Пострадавшие были доставлены в больницу. Ночью 24-летний мужчина скончался. Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное.