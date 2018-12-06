В областном совете создана депутатская группа «Единство и развитие», возглавила которую Юлия Светличная

Именно ее депутаты избрали председателем «Единства и развития Харьковщины». В депутатскую группу вошло 90 депутатов из всех 6 фракций, сообщает пресс-служба ХОГА
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В состав группы «Единство и развитие Харьковщины» вошли представители всех фракций областного совета – в целом ¾ депутатского корпуса.
– В сложные времена, как никогда, необходима консолидация. Сегодня в областном совете создана крупнейшая в Украине депутатская группа. Целью нашей группы является развитие региона и страны, защита интересов каждого жителя области. Людям нужны реальные дела, а не политические лозунги и заявления. Нужно работать, строить, создавать, поддерживать людей. Именно это и есть самая главная функция депутатов местных советов, – заявила Юлия Светличная.
Она отметила, что главной задачей «Единства и развития Харьковщины» является разработка конкретных проектов развития региона.
– В 2019 году мы будем продолжать восстанавливать объекты, которые десятилетиями находились в упадке. Приоритетными будут социальная и гуманитарная сфера – прежде всего, восстановление больниц и социальная защита харьковчан. В планах также завершение строительства филармонии, а также строительство современного онкологического комплекса, новых центров административных услуг, школ, детских садов и спортивной инфраструктуры, – сообщила руководитель области.
Она также отметила, что особое внимание в будущем году, как и в 2018-м, будут уделять строительству и ремонту дорог в области.
– В нынешнем году нам удалось сделать немало: полностью восстановлены три магистральные дороги в направлении Донецкой, Луганской и Сумской областей, отремонтированы многочисленные местные дороги. В планах на следующий год – капитальный ремонт, а фактически – строительство дороги Харьков-Лозовая-Павлоград. Удалось заложить средства на этот проект отдельной строкой в государственном бюджете, – сказала глава ХОГА. – Нужно идти к людям не с партийными флагами, а с конкретными делами, слушать, слышать и помогать. Я уверена, что именно так мы все вместе должны действовать, именно так мы обещали людям, и уверена, что именно так и будем делать. Очень уважаю и поддерживаю, когда вместо политических амбиций предпочтение отдается развитию региона и интересам обычных людей.
Справка
В состав Харьковского областного совета входят 120 депутатов, представляющих 6 фракций: БПП «Солидарность», «Відродження», «Батькивщина», «Оппозиционный блок», «Об’єднання «Самопомич», «Наш край». Соответственно, новая депгруппа «Единство и развитие Харьковщины» (90 человек) объединяет 3/4 депутатов облсовета.