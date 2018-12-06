Игорь Райнин стал почетным гражданином Харьковской области

Справка

Игорь Львович Райнин – глава Администрации президента Украины.

С апреля по ноябрь 2014 года — первый заместитель главы Харьковской областной государственной администрации. С 17 ноября 2014 по 3 февраля 2015 года — заместитель главы Администрации президента Украины. С 3 февраля 2015 по 29 августа 2016 года — председатель Харьковской областной государственной администрации. С 29 августа 2016 года — глава Администрации президента Украины.



В 1997 году окончил Харьковский авиационный институт им. Жуковского, специальность: «Двигатели и энергетические установки космических летательных аппаратов», квалификация — инженер-механик.



В 2000 году окончил Харьковский филиал Национальной академии государственного управления при президенте Украины, магистр по специальности «государственное управление». Кандидат наук по государственному управлению.



Депутат Харьковского областного совета VI—VII созыва. С февраля 2015 года по май 2016 года возглавлял Харьковскую территориальную организацию партии «Солидарность» — Блок Петра Порошенко.



Заслуженный экономист Украины

Орден «За трудовые достижения» IV степени (2007)

Отличие Министерства обороны Украины (2007)

Отличие Министерства экономики Украины (2006)

Грамота Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции (2016)

Знак Международного Академического рейтинга «Золотая фортуна» (2007)

Ценный подарок (часы) председателя областной государственной администрации (2007)

Почетная грамота Харьковской областной государственной администрации и областного совета (2007)

Почетная грамота Госпредпринимательства Украины (2006)

Почетная Грамота Харьковской областной государственной администрации и Харьковского областного совета (2004)

Игорь Райнин стал губернатором Харьковской области в один самых тяжелых периодов- зимой 2015 года. По результатам его каденции области удалось преодолеть кризисное падение и стабилизировать экономические, международные и социальные показатели.