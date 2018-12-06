«В областном совете создана крупнейшая в Украине депутатская группа» – Светличная 6 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В состав группы «Единство и развитие Харьковщины» вошли представители всех фракций областного совета – в целом ¾ депутатского корпуса.

О создании новой депутатской группы сообщила в ходе сессии Харьковского областного совета 6 декабря глава ХОГА Юлия Светличная. Именно ее депутаты избрали председателем «Единства и развития Харьковщины». В депутатскую группу вошло 90 депутатов из всех 6 фракций.



«В сложные времена, как никогда, необходима консолидация. Сегодня в областном совете создана крупнейшая в Украине депутатская группа. Целью нашей группы является развитие региона и страны, защита интересов каждого жителя области. Людям нужны реальные дела, а не политические лозунги и заявления. Нужно работать, строить, создавать, поддерживать людей. Именно это и есть самая главная функция депутатов местных советов», – заявила Юлия Светличная.



Она отметила, что главной задачей «Единства и развития Харьковщины» является разработка конкретных проектов развития региона.



«В 2019 году мы будем продолжать восстанавливать объекты, которые десятилетиями находились в упадке. Приоритетными будут социальная и гуманитарная сфера – прежде всего, восстановление больниц и социальная защита харьковчан. В планах также завершение строительства филармонии, а также строительство современного онкологического комплекса, новых центров административных услуг, школ, детских садов и спортивной инфраструктуры», – сообщила руководитель области.



Она также отметила, что особое внимание в будущем году, как и в 2018-м, будут уделять строительству и ремонту дорог в области.



«В нынешнем году нам удалось сделать немало: полностью восстановлены три магистральные дороги в направлении Донецкой, Луганской и Сумской областей, отремонтированы многочисленные местные дороги. В планах на следующий год - капитальный ремонт, а фактически – строительство дороги Харьков-Лозовая-Павлоград. Удалось заложить средства на этот проект отдельной строкой в государственном бюджете, – сказала глава ХОГА. - Нужно идти к людям не с партийными флагами, а с конкретными делами, слушать, слышать и помогать. Я уверена, что именно так мы все вместе должны действовать, именно так мы обещали людям, и уверена, что именно так и будем делать. Очень уважаю и поддерживаю, когда вместо политических амбиций предпочтение отдается развитию региона и интересам обычных людей».