Харьков

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Принятие бюджета позволит в нормальном плановом режиме обеспечить жизнь области – Светличная

Принятие бюджета позволит в нормальном плановом режиме обеспечить жизнь области – Светличная
Принят бюджет Харьковской области на 2019 год. Документ утвердили в защищенных статьях.
Соответствующее решение приняли на заседании сессии областного совета 6 декабря.

«Принятие бюджета позволит в нормальном плановом режиме обеспечить жизнь области на следующий год», - отметила глава ХОГА Юлия Светличная.

Она также добавила, что в проекте бюджета заложено увеличение финансирование на сферу культуры.

«Это позволит на 30% увеличить зарплату всем коллективам, которые сегодня подчиняются областному совету и имеют статус академических. Это большое количество людей, и справедливость должна быть восстановлена», - сказала руководитель области.

«Проект бюджета на 2019 год был разработан на основе показателей, которые были нам доведены после первого чтения государственного бюджета, - отметил директор Департамента финансов ХОГА Сергей Овсянников. - В бюджете, который мы предложили, отражены расходы только на защищенные статьи: зарплата, медикаменты, энергоносители. В соответствии с ними бюджетные учреждения должны начать новый год уже с новой минимальной зарплатой, которая должна составлять 4173 грн, и новыми социальными стандартами».

По информации Сергея Овсянникова, отдельно из бюджета будут выделены средства на первый квартал для реализации некоторых мероприятий областных программ. В частности, средства выделены для оказания материальной помощи жителям Харьковской области, которые оказались в затруднительном положении, льготной перевозки студентов в метрополитене, проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований, презентационных мероприятий, поддержки театров, ансамблей, концертных организаций, детско-юношеских спортивных школ и тому подобное.

«Такие точечные выделения осуществляются для того, чтобы наши управления и департаменты в рамках программ, действующих на 2019-й, могли начать бюджетный год нормально», - пояснил директор Департамента финансов.

В дальнейшем в бюджет-2019 будут вноситься изменения.

На данный момент доходная и расходная части бюджета запланированы в размере более 13,4 млрд грн.

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