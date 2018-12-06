Принята программа «Здоровье Слобожанщины» на 2019-2020 годы 6 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Соответствующее решение принято в ходе ХVIII сессии Харьковского областного совета VII созыва.



Как рассказал начальник Управления здравоохранения ХОГА Богдан Федак, среди основных задач программы на 2019 год - материально-техническое укрепление учреждений здравоохранения и обеспечение жителей области, в первую очередь, необходимыми медицинскими препаратами.



«Прежде всего, это обеспечение инсулинами и другими дорогостоящими лекарственными средствами отдельных категорий населения области, в том числе страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, - отметил Богдан Федак. - Важным пунктом программы является продолжение начатых в 2018 году мероприятий по обеспечению больных, в том числе детей, страдающих инсулинозависимым типом сахарного диабета, с осложнениями и тяжелым течением болезни специальными приборами - инсулиновыми помпами».



Также программа предусматривает внедрение современных технологий перинатальной помощи. В частности, в документе прописано обеспечение отделения неонатальной реанимации Областной детской клинической больницы № 1, Регионального перинатального центра в составе Областной клинической больницы и Областного клинического перинатального центра лекарственными средствами для экстренного лечения дыхательных расстройств у глубоко недоношенных новорожденных детей, изделиями медицинского назначения одноразового использования для оказания неотложной медицинской помощи и длительного выхаживания недоношенных (глубокие венозные линии, зонды желудочные, аспирационные катетеры, датчики сатурации, контуры для СРАР и ИВЛ и др.).



По расчетам специалистов, эти меры позволят уже в 2019 году снизить уровень детской смертности не менее, чем на 3 -5% по сравнению с 2018 годом и материнской смертности - не менее чем на 1,5 - 2%.



Программой также предусмотрено обеспечение лекарственными средствами и диагностикой больных, страдающих онкологической патологией.



«Также на уровне централизованных мероприятий в 2019 году будет продолжено проведение оперативных вмешательств по поводу катаракты льготным категориям населения районов на базе Областной клинической больницы. Продолжим обеспечение льготным бесплатным зубопротезированием лиц с инвалидностью вследствие войны, ветеранов войны и участников боевых действий. Кроме того, программой предусматривается дальнейшее обеспечение в 2019 году слуховыми аппаратами лиц с инвалидностью и ветеранов войны, а также детей - жителей районов области, требующих слухопротезирования», - уточнил начальник Управления здравоохранения.



Что касается обновления медицинского оборудования и внедрения новых технологий диагностики и лечения, среди первоочередных задач программа «Здоровье Слобожанщины» определяет укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения вторичного уровня, на базе которых предполагается создание больниц интенсивного лечения. В этот список попали, в частности, Областная клиническая больница, Областной госпиталь ветеранов войны, Областная детская клиническая больница №1, Областной медицинский клинический центр урологии и нефрологии им. В.И. Шаповала, Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (для которого предполагается также приобретение специальных автомобилей).



Богдан Федак также отметил, что впервые в мероприятия программы «Здоровье Слобожанщины» включена реализация регионального заказа по подготовке специалистов с базовым и неполным высшим медицинским образованием. Так, на 2019 - 2020 учебный год за счет областного бюджета предполагается принять на обучение 531 абитуриента в Харьковский областной, Богодуховский, Волчанский, Изюмский, Купянский и Красноградский медицинские колледжи.