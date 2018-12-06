Строительство нового онкологического центра в Харькове, инициированное Юлией Светличной, определено как приоритетное 6 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Перечень первоочередных проектов, которые будут финансироваться в следующем году, утвердили в рамках Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2019 год.



Соответствующее решение поддержали депутаты Харьковского областного совета во время пленарного заседания XVIII сессии, которое состоялось 6 декабря.



По информации директора Департамента экономики и международных отношений ХОГА Андрея Колоса, при разработке программы за основу взяли прогноз экономического и социального развития Украины на 2019 - 2021 годы, утвержденный постановлением Кабинета министров.



«Показатели развития области спрогнозированы, исходя из этих базовых показателей с корректировкой на тенденции развития региона и учетом вопросов, отработанных с различными предприятиями из многих отраслей, - отметил Андрей Колос. - Прогнозируется, что индекс промышленной продукции в следующем году достигнет уровня 102,6%. Индекс продукции сельского хозяйства - 101,6%. То есть, рассчитываем на прирост в обеих отраслях».



Пятая часть программы содержит перечень объектов, которые будут строить и реконструировать в области в 2019 году. Всего в перечне 451 объект, из них 290 определены как первоочередные.



В сфере здравоохранения первоочередными определены 78 объектов. Среди них - строительство нового онкологического центра в Харькове, инициированное главой ХОГА Юлией Светличной. Продолжатся начатые в 2018 году капитальные ремонты в ряде областных больниц (ОКБ, две областные клинические детские больницы, две инфекционные - взрослая и детская, областная травматология, диспансер радиационной защиты населения и т.д.). Также в 2019 году капитальные работы начнутся в Харьковском областном центре службы крови и Областном клиническом центре урологии и нефрологии им. В.И. Шаповала. Здесь запланировано привести в порядок операционные и восстановить урологический корпус. Ряд работ будет проходить в районах области. Так, в список первоочередных мероприятий в программу включены капремонты купянской и лозовской центральной городских больниц, барвенковской и балаклейской ЦРБ, обновление системы отопления в Первомайской ЦРБ, строительство и реконструкции сельских амбулаторий.



Работы планируется провести на 88 объектах сферы образования. Речь идет о капремонтах школ, реконструкции помещений для детсадов, проведении мероприятий по энергосбережению, замене окон и дверей, строительству блочных котельных, оборудованию санузлов и тому подобное.



Как первоочередные определили также 67 объектов сферы ЖКХ. Это, в частности, строительство комплексов по управлению отходами, водопроводов, систем уличного освещения, капремонты и реконструкции очистных сооружений и кровель многоквартирных зданий.



В сфере физкультуры и спорта работы будут проводить, по меньшей мере, на 28 объектах. Среди них - строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Дергачевском, Краснокутском, Чугуевском районах, городах Люботин и Мерефа, а также реконструкция ФК «Донец» в городе Изюм с устройством бассейна. Будет продолжаться строительство спортплощадок и футбольных полей с искусственным покрытием. Также средства планируется выделять на ремонт зданий спортивных школ.



Среди 21 объекта, которые определены первоочередными в сфере культуры и туризма, - продолжение реконструкции Харьковского исторического музея, реставрация памятника архитектуры XIX в. на территории Национального литературно-мемориального музея Сковороды, реставрация и приспособление под музей Путевого дворца в г. Чугуеве и др.



В сфере соцзащиты запланированы работы по энергосбережению на 2 объектах в Золочевском и Шевченковском районах. В области ТЭК - 6 проектов газификации населенных пунктов области.



«Это еще не окончательный перечень объектов, - отметил Андрей Колос. - На каждой следующей сессии мы будем рассматривать изменения в 5-ю часть программы. Уверен, что количество объектов и сумма финансирования возрастет. Таким образом, 2019 год будет еще более эффективным в плане реализации проектов социально-экономического развития».