Харьков

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Бюджет Харьковщины: финансирование на санаторно-курортное лечение ветеранов войны и чернобыльцев увеличено

Бюджет Харьковщины: финансирование на санаторно-курортное лечение ветеранов войны и чернобыльцев увеличено
Также запланировано финансирование отдыха участников АТО и ООС в санаторных учреждениях Харьковской области.
Соответствующие изменения в Комплексную программу социальной защиты населения Харьковской области на 2016 - 2020 годы были утверждены депутатами областного совета 6 декабря.

В частности, расходы областного бюджета для организации лечения лиц с инвалидностью и ветеранов войны планируют увеличить с 12 до 21,3 млн грн.

Предусматриваются расходы областного бюджета на санаторно-курортное лечение граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы , отнесенных к I категории. Несмотря на то, что ранее программой такие расходы вообще не предусматривались, в следующем году на эти цели рассчитывают направить 4 млн грн.

Также в связи с увеличением количества участников АТО и ООС увеличиваются расходы областного бюджета для предоставления материальной помощи ко Дню защитника Украины. В программу социальной защиты также внесли пункты о проведении отдыха участников АТО и ООС в санаторных учреждениях области и обеспечении детей воинов новогодними подарками.

По данным директора Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрия Шпараги, в 2019-м также планируют увеличить расходы областного бюджета для предоставления одноразовой материальной помощи жителям Харьковской области, которые находятся в трудных жизненных ситуациях.

«В связи с увеличением обращений граждан, в следующем году предусматривается выделение из областного бюджета 50 млн грн», - подчеркнул Юрий Шпарага.

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