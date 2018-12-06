Юлия Светличная поздравила воинов по случаю Дня Вооруженных сил Украины 6 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Комментарий губернатора Харьковщины по случаю дня Вооруженных сил Украины размещен на сайте ХОГА.

Мужество, честь, отвага, сила, патриотизм - каждое из этих слов сегодня у украинцев, в первую очередь, ассоциируется с нашими военными. У Вооруженных сил Украины есть уважение, доверие и безоговорочная поддержка общества.



Мирным небом, возможностью жить обычной жизнью, работать, учиться и развивать свой край мы обязаны, в первую очередь, украинской армии. Тем людям, которые живут и умирают ради будущего Украины.



Вечная память погибшим.



Мы помним. Мы ценим. Мы верим в украинских воинов. И верим в победу.



Здоровья, сил, уверенности и удачи тем, кто бережет Украину. Слава Вооруженным силам! Слава Украине!



Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная