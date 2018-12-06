Харьков

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Юлия Светличная поздравила воинов по случаю Дня Вооруженных сил Украины

Юлия Светличная поздравила воинов по случаю Дня Вооруженных сил Украины
Комментарий губернатора Харьковщины по случаю дня Вооруженных сил Украины размещен на сайте ХОГА.
Мужество, честь, отвага, сила, патриотизм - каждое из этих слов сегодня у украинцев, в первую очередь, ассоциируется с нашими военными. У Вооруженных сил Украины есть уважение, доверие и безоговорочная поддержка общества.

Мирным небом, возможностью жить обычной жизнью, работать, учиться и развивать свой край мы обязаны, в первую очередь, украинской армии. Тем людям, которые живут и умирают ради будущего Украины.

Вечная память погибшим.

Мы помним. Мы ценим. Мы верим в украинских воинов. И верим в победу.

Здоровья, сил, уверенности и удачи тем, кто бережет Украину. Слава Вооруженным силам! Слава Украине!

Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная

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