Юлия Светличная поздравила воинов по случаю Дня Вооруженных сил Украины
6 декабря 2018 г.
Вечерний Харьков
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Комментарий губернатора Харьковщины по случаю дня Вооруженных сил Украины размещен на сайте ХОГА.
Мужество, честь, отвага, сила, патриотизм - каждое из этих слов сегодня у украинцев, в первую очередь, ассоциируется с нашими военными. У Вооруженных сил Украины есть уважение, доверие и безоговорочная поддержка общества.
Мирным небом, возможностью жить обычной жизнью, работать, учиться и развивать свой край мы обязаны, в первую очередь, украинской армии. Тем людям, которые живут и умирают ради будущего Украины.
Вечная память погибшим.
Мы помним. Мы ценим. Мы верим в украинских воинов. И верим в победу.
Здоровья, сил, уверенности и удачи тем, кто бережет Украину. Слава Вооруженным силам! Слава Украине!
Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная