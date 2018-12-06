Инициированный Юлией Светличной проект «Энергия света» доказал свою эффективность 6 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В рамках программы «Энергия света» планируют отремонтировать освещение на 2,5 тыс. подъездов жилых домов.

Программу развития освещения населенных пунктов Харьковской области на 2019 - 2021 годы утвердили во время сессии областного совета.



Инициированный главой ХОГА Юлией Светличной проект «Энергия света» в этом году доказал свою эффективность. В его рамках восстанавливается освещение на 140 объектах в области (на 71 из них работы уже выполнены). Поэтому со следующего года проект расширят до объемов областной программы. Она рассчитана на 2019 - 2021 годы, и, кроме капремонтов, реконструкции и строительства объектов наружного освещения, будет включать ремонт электрических сетей зон общего пользования и входных групп в многоквартирных жилых домах всех форм собственности. Запланировано и увеличение финансирования на эти цели.



«На 2019 год предлагаем финансирование в объеме 55 млн грн. 50 миллионов - за счет средств областного бюджета и 5 млн - это софинансирование из местных бюджетов», - сообщил заместитель председателя ХОГА Вадим Даниелян.



Он отметил, что в перечень объектов, которые будут финансироваться в рамках программы, в первую очередь, включали:



- объекты социального значения (школы, детские сады, больницы, амбулатории и т.д.);



- центральные улицы и основные маршрутные направления;



- основные объекты благоустройства (парки, скверы, площади и т.д.);



- многоквартирный жилой фонд области.



В частности, в рамках программы «Энергия света» в 2019 году предполагается строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей наружного освещения, а также ремонт электрических сетей зон общего пользования и около 2,5 тыс. входных групп многоквартирных жилых домов.