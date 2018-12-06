Юлия Светличная: «В 2019 году начнется глобальный ремонт дороги Харьков – Лозовая – Павлоград» 6 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Об глобальном ремонте дороги Харьков – Лозовая – Павлоград сообщила глава ХОГА Юлия Светличная в ходе сессии Харьковского облсовета.

«В планах на следующий год - капитальный ремонт, а фактически – строительство дороги Харьков-Лозовая-Павлоград. Удалось заложить средства на этот проект отдельной строкой в государственном бюджете», - сказала руководитель области.



По информации Службы автомобильных дорог в Харьковской области, в 2019 году планируется полностью отремонтировать участок дороги от Мерефы до города Лозовая протяженностью 71,3 км. Также будут отремонтированы два путепровода на этом участке дороги: в Тарановке (Змиевской район) и в Герсевановке (Лозовской район). На этих сооружениях будут восстановлены деформационные швы и отремонтированы тротуары. Кроме того, первоочередные ремонтные работы будут проведены на наиболее разрушенных участках трассы от Лозовой до границы с Днепропетровской областью.



В 2017-2018 гг. на трассе Харьков – Лозовая - Павлоград было отремонтировано 35,9 км дороги - наиболее разрушенные участки в Змиевском, Первомайском и Лозовском районах.