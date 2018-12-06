Общество

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Сессия Харьковского облсовета: работников образования порадовали доброй новостью

Сессия Харьковского облсовета: работников образования порадовали доброй новостью
Выделены дополнительные средства для оказания матпомощи и выплаты зарплат работникам образования.
Соответствующие изменения в областной бюджет на 2018 год внесли 6 декабря во время заседания сессии Харьковского областного совета, сообщает пресс-служба ХОГА.

Расходы областного бюджета для предоставления одноразовой материальной помощи жителям Харьковской области, которые находятся в трудных жизненных ситуациях, увеличены на 1,5 млн грн.

– То есть, в этом году в связи с увеличением количества таких обращений граждан эта сумма также будет увеличена с 45 млн грн до 46,5 млн грн, - пояснил директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага.

Так, по состоянию на 5 декабря поступило 9047 обращений, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6581 обращение). В настоящее время материальная помощь оказана 6523 лицам.

Также в связи с увеличением количества участников АТО и ООС увеличили расходы областного бюджета для предоставления материальной помощи ко Дню защитника Украины в 2018 году (с 8 млн до 9,28 млн грн).

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