Сессия Харьковского облсовета: работников образования порадовали доброй новостью

Соответствующие изменения в областной бюджет на 2018 год внесли 6 декабря во время заседания сессии Харьковского областного совета, сообщает пресс-служба
ХОГА.
Расходы областного бюджета для предоставления одноразовой материальной помощи жителям Харьковской области, которые находятся в трудных жизненных ситуациях, увеличены на 1,5 млн грн.
– То есть, в этом году в связи с увеличением количества таких обращений граждан эта сумма также будет увеличена с 45 млн грн до 46,5 млн грн, - пояснил директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага.
Так, по состоянию на 5 декабря поступило 9047 обращений, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6581 обращение). В настоящее время материальная помощь оказана 6523 лицам.
Также в связи с увеличением количества участников АТО и ООС увеличили расходы областного бюджета для предоставления материальной помощи ко Дню защитника Украины в 2018 году (с 8 млн до 9,28 млн грн).