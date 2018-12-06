Воины Харьковской области получат жилье 6 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В следующем году 60 участников АТО и ООС обеспечат собственными домами в Харьковской области.

Утверждена Программа предоставления поддержки участникам антитеррористической операции и операции объединенных сил для строительства жилья в Харьковской области на 2019-2021 годы.



По программе из областного бюджета компенсируют 40% расчетной стоимости жилья, которое приобретает семья участника АТО (ООС).



Программой предусмотрено в 2019 году обеспечить жильем 60 участников АТО или ООС. В целом же за три года работы программы она даст возможность обеспечить жильем непосредственно 180 участников антитеррористической операции и операции объединенных сил.



Областную поддержку предоставляют из расчета не более чем на 21 кв. метр общей площади жилья на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метров - на семью. В случае, если участник АТО или ООС выбирает квартиру или строит индивидуальный/садовый жилой дом, площадь которых превышает нормативно установленные метры, разницу он оплачивает полностью. Если участник АТО (ООС) выбирает жилье, площадь которого меньше нормативно установленной, областная поддержка предоставляется по факту.



Перечень многоквартирных домов, в которых может приобретаться жилье, определяет Департамент градостроительства и архитектуры ХОГА.



Список кандидатов для участия в программе и их очередность определяет комиссия, которая создана общим распоряжением главы ХОГА и председателя облсовета.



Напомним, в 2018 году по программе, рассчитанной на 2016 – 2018 гг., жилье приобрели 50 семей участников АТО (4 из них – переселенцы). До конца года планируется приобрести еще 5 квартир. Всего за три года действия программы жилье смогли приобрести 137 семей участников АТО.