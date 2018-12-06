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Ученые утверждают, что научились читать чужие мысли

Ученые утверждают, что научились читать чужие мысли
Ученые научились считывать нейронные всплески в мозгу. На данный момент исследователи смогли прочесть мысли крыс. В будущем надеются применить созданную концепцию к человеку.
Чтением мыслей занялись ученые из австрийского Института науки и техники. В своей работе они опирались на открытие лауреатов медицинской Нобелевской премии за 2014 год, информируют «Экономические новости».

Чтобы приблизится к своей цели австрийцы посадили подопытных крыс в специальный лабиринт, имеющий 8 отсеков. В 3-х из них находилось лакомство. После исследования крысами всех частей и ходов, ученые достали животных. Однако через некоторое время поместили их обратно. Тогда было замечено, что крысы начали идти лишь по тем отсекам, где ранее была еда.

Данным образом ученые отследили реакцию долговременной (отвечает за запоминание мест, где находится лакомство) и кратковременной памяти животных (отвечает за фиксирование мест, где крыса уже была, а где — нет).

На протяжении продолжительного времени исследователи отслеживали мозговую нейронную активность крыс. Оказалось, что всплески обозначают ближайшие крысиные планы. Благодаря данной информации исследователи построили «карту крысиного мозга», с помощью которой осуществлялась визуализация решений, которые принимались грызунами.

Джозеф Чисквари, один из исследователей, сообщил, что крыса думает наперед.

– Поэтому мы можем предсказывать, куда в ближайшее время пойдет животное, — добавил он.

Чтение мыслей, по словам австрийских ученых, не только помогает предсказывать события, но и спрогнозировать ошибку, ведь знак о ней появляется на «карте мозга» до того момента, пока она не совершена в действительности.

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