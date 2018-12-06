Ученые утверждают, что научились читать чужие мысли 6 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Ученые научились считывать нейронные всплески в мозгу. На данный момент исследователи смогли прочесть мысли крыс. В будущем надеются применить созданную концепцию к человеку.