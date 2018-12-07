Харьков

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Аэропорт Харьков заметно увеличил в ноябре пассажиропоток

Аэропорт Харьков заметно увеличил в ноябре пассажиропоток
В ноябре 2018 года аэропорт Харьков обслужил 72,7 тысяч пассажиров. Этот показатель на 19% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию, обнародованную харьковской воздушной гаванью.

Самыми популярными направлениями в минувшем месяце стали: Киев, Стамбул, Варшава, Катовице, Дортмунд, Гданьск, Вроцлав, Тель-Авив и Минск. В аэропорту напомнили, что также в ноябре были запущены рейсы Wizz Air в Вену и Лондон.

"А в наступающем году мы порадуем наших пассажиров четырьмя новыми направлениями - в Одессу, Краков, Рим и Милан", - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Как писал ЦТС, со 2 июня 2019 года рейсы Харьков-Одесса намерена выполнять авиакомпания SkyUp. В Рим и Милан из Харькова планирует летать с 21 марта Ernest Airlines. Wizz Air анонсировал перелеты по маршруту Харьков-Краков с 19 сентября.

В октябре 2018 года аэропорт Харьков обслужил 82,9 тыс. пассажиров, что было на 22% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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