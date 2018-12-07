Аэропорт Харьков заметно увеличил в ноябре пассажиропоток 7 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В ноябре 2018 года аэропорт Харьков обслужил 72,7 тысяч пассажиров. Этот показатель на 19% больше, чем за аналогичный период 2017 года.