Харьков

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В Харьковской области приняли Программу противодействия террористической деятельности

В Харьковской области приняли Программу противодействия террористической деятельности
Главная цель программы – обеспечить эффективную реализацию государственной политики в сфере борьбы с терроризмом.
Документ, разработанный Департаментом оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА, поддержали депутаты в ходе пленарного заседания XVIII сессии облсовета.

Программой предусмотрена разработка и осуществление комплекса мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и условий, которые могут привести к проявлениям терроризма, защиту человека и гражданина, общества и государства от терроризма, сосредоточение основных усилий на противодействии террористической деятельности, минимизации ее последствий, отметили в Департаменте оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА.

В частности, предусмотрено обеспечение мониторинга обстановки по противодействию терроризму и прогнозированию террористических угроз в области и принятие совместно с местными органами власти и самоуправления совместных мер по недопущению или локализации чрезвычайных ситуаций террористического характера.

«Также предусмотрено обеспечение надежного функционирования территориальной подсистемы единой государственной системы предотвращения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий, механизмов круглосуточного обмена информацией дежурных служб региональных подразделений субъектов борьбы с терроризмом с органами местной власти, своевременное поступление информации об угрозах совершения терактов или диверсий и информирование Штаба Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины о повышении риска их совершения, а также проведении координационной группой Антитеррористического центра мероприятий по их минимизации, предупреждению и пресечению», - отмечается в программе.

Среди мероприятий программы - проведение систематических проверок и тренировок на объектах возможных террористических посягательств и критической инфраструктуры, а также тренировок и учений антитеррористического характера.

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