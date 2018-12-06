Замглавы ХОГА встретился с руководителями политотделов посольств стран ЕС в Украине

Об этом сообщает
пресс-служба ХОГА.
Это мероприятие стало уже традиционным, ведь руководители политических отделов посольств стран-членов ЕС в Украине встречаются с органами областной власти каждые полгода. И на этот раз, несмотря на военное положение, действующее на территории 10 областей, в том числе и в Харьковской, планы делегации не изменились. Александр Скакун отметил во время встречи, что это - еще одно подтверждение тому, что ситуация на территории Харьковской области безопасная и полностью контролируемая.
– Область продолжает жить мирной жизнью, но, вместе с тем, мы готовы к развитию любых ситуаций. Все правоохранительные органы работают в усиленном режиме, - сказал Александр Скакун.
Политический советник Представительства Европейского Союза в Украине Фабио Делла Пиаза отметил, что в Харьков приехали представители около 20 стран ЕС.
– Визит в Харьковскую область планировался еще до событий 25 ноября, но мы решили, что нам необходимо посетить вас согласно графику, - сказал Фабио Делла Пиаза.
В ходе разговора, в основном, обсуждали особенности жизнедеятельности региона в период военного положения.
– В 2014 году наше население получило так называемую «прививку» от страны-агрессора. С тех пор мы научились принимать вызовы со стороны нашего соседа, - отметил Александр Скакун. - Родственные связи между нашими регионами очень тесные, поэтому эта ситуация тяжелая морально. Но могу вас заверить: жители нашего региона - мирные и толерантные. Мы сейчас находим правильный баланс между реальной войной и мирной жизнью.
Директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов рассказал руководителям политических отделов посольств стран-членов ЕС в Украине о программах повышения безопасности, которые реализуются на территории Харьковской области.
– Вместе с европейскими партнерами Харьковщина успешно реализует программы, среди которых - и программа публичной безопасности, направленная на обеспечение безопасности каждого жителя области и всей области в целом. Разработка этого документа - личная инициатива председателя ХОГА Юлии Светличной. Мероприятия программы финансируются за счет бюджетных средств и поэтому успешно воплощаются на территории области, - отметил Алексей Максимов.
Во время визита в Харьковскую область руководители политических отделов посольств стран-членов ЕС в Украине также встретятся с представителями местного самоуправления, общественных и религиозных организаций.