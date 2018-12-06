Украина

  • 344
    •  / 

Украинской морской охране разрешили применять оружие без предупреждения

Украинской морской охране разрешили применять оружие без предупреждения
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 8361 О прилегающей зоне Украины, который разрешает морской охране Госпогранслужбы применять оружие для отражения атак.
За такое решение проголосовали 244 народных депутата, сообщает НВ.

В заключительных положениях закона говорится, что оружие кораблей и катеров морской охраны ГПС может применяться без предупреждения с целью:

- отражения вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок;

- прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций;

- для отражения нападения (оказания помощи для отражения нападения) на корабли (катера) и суда Государственной пограничной службы Украины или другие суда Украины;

- для прекращения вооруженного сопротивления.

Также оружие может применяться после предупредительной стрельбы с целью задержания судов, нарушивших законодательство Украины о государственной границе или таможенное, фискальное, миграционное или санитарное законодательство.

Также предупредительные выстрелы возможны во время преследования по горячим следам, которое началось в территориальном море или в прилегающей зоне Украины, в случае невыполнения требования остановиться, если судно пытается скрыться, а другие возможности для его остановки исчерпаны.

Также рассматриваются случаи прекращения таким образом враждебных действий судов в отношении побережья Украины, подводных и надводных объектов под флагом Украины.

Кроме того, во время сдерживания агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также для устранения реальной угрозы жизни и безопасности человека, военные подразделения, корабли и катера уполномоченного органа имеют право применять и использовать оружие и боевую технику.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2782.42 грн
100 EUR 3163.9 грн
10 RUB 4.1577 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи