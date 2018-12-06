Украинской морской охране разрешили применять оружие без предупреждения 6 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 8361 О прилегающей зоне Украины, который разрешает морской охране Госпогранслужбы применять оружие для отражения атак.