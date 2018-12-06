Украинской морской охране разрешили применять оружие без предупреждения

За такое решение проголосовали 244 народных депутата, сообщает
НВ.
В заключительных положениях закона говорится, что оружие кораблей и катеров морской охраны ГПС может применяться без предупреждения с целью:
- отражения вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок;
- прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций;
- для отражения нападения (оказания помощи для отражения нападения) на корабли (катера) и суда Государственной пограничной службы Украины или другие суда Украины;
- для прекращения вооруженного сопротивления.
Также оружие может применяться после предупредительной стрельбы с целью задержания судов, нарушивших законодательство Украины о государственной границе или таможенное, фискальное, миграционное или санитарное законодательство.
Также предупредительные выстрелы возможны во время преследования по горячим следам, которое началось в территориальном море или в прилегающей зоне Украины, в случае невыполнения требования остановиться, если судно пытается скрыться, а другие возможности для его остановки исчерпаны.
Также рассматриваются случаи прекращения таким образом враждебных действий судов в отношении побережья Украины, подводных и надводных объектов под флагом Украины.
Кроме того, во время сдерживания агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также для устранения реальной угрозы жизни и безопасности человека, военные подразделения, корабли и катера уполномоченного органа имеют право применять и использовать оружие и боевую технику.
Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.