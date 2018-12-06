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В Сети выложили видео смертельной стрельбы в харьковском супермаркете

В Сети выложили видео смертельной стрельбы в харьковском супермаркете
В Интернете опубликовали видео с камер наблюдения супермаркета "Рост. Киевский".
На кадрах видно, как со служебного входа выбегают двое молодых людей, затем один из них падает на землю. Предположительно, в этот момент в него и попала пуля из табельного оружия 25-летнего сотрудника полиции охраны. Об этом сообщает «Город Х».


Напомним, вечером 5 декабря в супермаркете «Рост», расположенном возле станции метро «Киевская», сотрудник полиции охраны, который прибыл в магазин на сообщение «отказ платить за товары», открыл стрельбу по нерадивому покупателю. Причина - мужчина несколько раз ударил ножом правоохранителя.

В результате, 24-летний посетитель магазина, который надкусывал продукты и не заплатил за них, умер на операционном столе. Состояние сотрудника полиции охраны оценивается как стабильное. У него ножевые ранения лица и головы.

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