В Сети выложили видео смертельной стрельбы в харьковском супермаркете
6 декабря 2018 г.
Вечерний Харьков
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В Интернете опубликовали видео с камер наблюдения супермаркета "Рост. Киевский".
На кадрах видно, как со служебного входа выбегают двое молодых людей, затем один из них падает на землю. Предположительно, в этот момент в него и попала пуля из табельного оружия 25-летнего сотрудника полиции охраны. Об этом сообщает «Город Х».
Напомним, вечером 5 декабря в супермаркете «Рост», расположенном возле станции метро «Киевская», сотрудник полиции охраны, который прибыл в магазин на сообщение «отказ платить за товары», открыл стрельбу по нерадивому покупателю. Причина - мужчина несколько раз ударил ножом правоохранителя.
В результате, 24-летний посетитель магазина, который надкусывал продукты и не заплатил за них, умер на операционном столе. Состояние сотрудника полиции охраны оценивается как стабильное. У него ножевые ранения лица и головы.