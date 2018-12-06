Политика

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Волкер рассказал о «ядерной опции» Запада для обуздания агрессивной России

Волкер рассказал о «ядерной опции» Запада для обуздания агрессивной России
Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал о рычагах влияния на Россию, которые Запад может применить в ответ на агрессию Москвы в Керченском проливе.
В интервью Голосу Америки Волкер отметил, что "надо быть осторожными и придерживаться духа существующих санкций".

– Они не могут быть карательными по отношению к обычным российским и украинским гражданам. Санкции, которые ввели мы и ЕС, направлены против российского бизнеса и правительственных структур с целью повлиять на принятие решений Россией. Это не о наказании, а о поиске механизма, который бы привел к решению, - сказал он.

Комментируя возможное ограничение права российских судов заходить в иностранные порты, Волкер отметил, что это возможно.

– Одна из президентов земель в Германии, возможный следующий лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, говорила о возможности запретить российским судам, которые идут из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты. Это очень сильный и оригинальный ответ. Посмотрим, будут ли они развивать эту идею, и мы это также рассмотрим, - отметил спецпредставитель Госдепа.

Относительно обсуждения возможного отключения России от системы SWIFT Волкер сказал, что это "называют ядерной опцией, но она остается".

– Это будет дорого стоить и для России, и для наших союзников. Но мы должны иметь эту возможность, потому что мы не можем допустить, чтобы Россия делала следующие агрессивные шаги, как этот, - подчеркнул Волкер.

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