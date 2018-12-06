Волкер рассказал о «ядерной опции» Запада для обуздания агрессивной России 6 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал о рычагах влияния на Россию, которые Запад может применить в ответ на агрессию Москвы в Керченском проливе.