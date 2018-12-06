Маск показал, как при посадке утонула взлетная ступень ракеты Falcon 9: видео-факт 6 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Минувшей ночью ракета компании SpaceX совершила неудачную попытку приземления. Вместо того, чтобы сесть на мысе Канаверал, ступень Falcon 9 опустилась в океан.