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Маск показал, как при посадке утонула взлетная ступень ракеты Falcon 9: видео-факт

Маск показал, как при посадке утонула взлетная ступень ракеты Falcon 9: видео-факт
Минувшей ночью ракета компании SpaceX совершила неудачную попытку приземления. Вместо того, чтобы сесть на мысе Канаверал, ступень Falcon 9 опустилась в океан.
Причиной происшествия называют неполадки в гидравлическом насосе, расположенном в решетчатом руле, информируют «Экономические новости».

Из-за происшедшего сбоя ракета села прямо на воду. Об этом заявил глава SpaceX Илон Маск. Он  также обнародовал запись неудачного приводнения.


Настоящим приводнением это сложно назвать. Falcon 9 очень красиво опускалась и совершала посадочные маневры. Однако она не смогла удержать вертикальное положение на воде. В результате ракета погрузилась под воду, завалившись набок.

Илон Маск, просматривая запись посадки, заметил, что с виду ракета не имеет каких-либо видимых повреждений. Уже вскоре он пообещал, что сотрудники поднимут Falcon 9 из океана и выяснят первопричину неполадки.

Интернет-пользователи сообщили в комментариях к видео, что, несмотря на неудачу, посадка выглядит очень эффектно и завораживающе.

Добавим, что 12 предыдущих посадок Falcon 9 в текущем году, произведенных на наземном космодроме, прошли успешно.

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