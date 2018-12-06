Политический эксперт прокомментировала создание депутатской группы, которую возглавила Юлия Светличная

Об этом в на своей странице в Facebook
пишет политический эксперт Светлана Кушнир.
Начало декабря, а Харьковская область уже с бюджетом на 2019 год
, - за главный финансовый документ края проголосовали 93 областных депутата. То есть, область может размерено войти в новый бюджетный год, выполнять плановые мероприятия в рамках всех принятых областных программ и Программы социально-экономического развития Харьковщины.
– Но акцент я бы поставила на другом, – говорит Светлана Кушнир. – Сегодня случилось очень знаковое для области событие. Ориентир на развитие, стабильность, эффективное решение проблем жителей Слобожанского края конвертировался в создание самой крупной в Украине депутатской группы «Единство и развитие Харьковщины»
, главной задачей которой является разработка конкретных проектов развития региона.
В состав группы вошли 3/4 депутатского корпуса
- 90 человек - представители всех шести фракций Харьковского облсовета.
В очередной раз харьковчане вынесли за скобки политические распри и узкопартийные интересы, консолидировав усилия и сконцентрировав свою деятельность на развитии региона в интересах обычных людей, тем самым показав всей Украине пример государственного подхода в сфере управления крупнейшей областью страны.
«Целью нашей группы является развитие региона и страны, защита интересов каждого жителя области. Людям нужны реальные дела, а не политические лозунги и заявления. Нужно работать, строить, создавать, поддерживать людей. Именно это и есть самая главная функция депутатов местных советов», – заявила Юлия Светличная, которая возглавила новосозданную группу, заместителями стали представители всех депутатских фракций Харьковского облсовета.
По мнению эксперта, умение трезво оценить ситуацию и принять стратегически правильное решение в непростых экономических условиях и в преддверии политической турбулентности избирательной гонки длинной в год, постановка конкретных целей и задач, ориентир на продолжение курса роста экономики области, презентация возможностей и потенциала области на международном уровне, соблюдение гарантий поддержания стабильности и безопасности в регионе ради мирной и спокойной жизни почти трех миллионов жителей Харьковщины - это и есть настоящий государственный подход, концентрация на стратегических и важных вопросах и проблемах, которые нельзя оставить без внимания, от которых зависти нормальное функционирование и жизнеобеспечение Харьковской области.
«Нужно идти к людям не с партийными флагами, а с конкретными делами, слушать, слышать и помогать. Я уверена, что именно так мы все вместе должны действовать, именно так мы обещали людям, и уверена, что именно так и будем делать. Очень уважаю и поддерживаю, когда вместо политических амбиций предпочтение отдается развитию региона и интересам обычных людей», - так выразила консолидированное решение областных депутатов глава группы «Единство и развитие Харьковщины» Юлия Светличная.
Многим украинским политикам, разбрасывающимся популистическими заявлениями, работающим «ртом и лицом» исключительно только на свой рейтинг - еще учиться и учиться у харьковчан быть настоящими украинцами и патриотами, вкладывающими свои усилия в общее дело становления сильной, независимой, благополучной, экономически состоятельной Украины, считает Светлана Кушнир.