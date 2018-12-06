Политический эксперт прокомментировала создание депутатской группы, которую возглавила Юлия Светличная 6 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Прагматизм, практичность и целеустремленность в достижении поставленных задач, выверенное и быстрое принятие решений, направленных на разрешение проблем в кратчайшие сроки – эти качества присущи представителям харьковской школы управления и всегда их выделяли на фоне других управленцев.