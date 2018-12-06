Юлия Светличная: «В приоритете – социальная, гуманитарная сфера и ремонт дорог»

Руководитель области отметила, что утверждение в ходе сессии областного бюджета - 2019
позволит региону спокойно и стабильно начать новый год.
– В областном бюджете на 2019 год было заложено немало социальных вопросов
, предоставляющих возможность обеспечить все незащищенные слои населения теми денежными пособиями, которые были предусмотрены в 2018 году. Есть полное понимание того, что все слои населения будут обеспечены необходимыми выплатами и услугами, которые гарантируются государством, а также теми, которые обеспечиваются на уровне области, – заверила Юлия Светличная.
Руководитель области также отметила, что с 2019 года сотрудники театральных и концертных учреждений региона, имеющих статус академических и находящихся в ведении областной власти, будут получать зарплаты, увеличенные на 30%. Соответствующую инициативу главы ХОГА поддержали депутаты облсовета.
– Я считаю, что это очень важный вопрос, ведь сегодня принято решение о восстановлении справедливости, – прокомментировала Юлия Светличная.
Обозначая приоритеты развития региона на следующий период, руководитель Харьковской ОГА отметила, что, кроме сферы культуры, внимание будет уделяться всему гуманитарному блоку и социальной сфере.
– У нас много планов на следующий год по развитию региона, мы продолжим системно восстанавливать те заведения, которые нуждались в этом десятилетиями, - сказала Юлия Светличная. - И первоочередной приоритет - это восстановление больниц. Параллельно мы продолжим закупать новое оборудование. Будем строить новый современный онкологический центр
, объекты спортивной инфраструктуры, центры предоставления административных услуг. Будем проводить ремонты и строительства, которые обеспечат детей дошкольным образованием, ремонтировать школы.
Особым вопросом, который будет находиться на контроле руководства области, остается ремонт дорог.
– Мы в этом году многое сделали. Были восстановлены три крупные магистрали - на Луганск, Донецк, а также Сумскую область. В следующем, 2019-м, году продолжим работу и по восстановлению местных дорог, а также начнем ремонт, а по сути - новое строительство дороги Харьков - Лозовая - Павлоград
. Деньги на это удалось заложить в государственный бюджет отдельной строкой, – сообщила глава Харьковской ОГА.
Юлия Светличная также отметила положительное влияние, которое окажет на развитие региона консолидация усилий депутатского корпуса, а именно - создание в облсовете группы «Единство и развитие»
, в состав которой вошли 90 депутатов.
– Работа этой группы
направлена на то, чтобы развивать Харьковскую область. Это позволит сбалансировать политические силы, а также привлечь к развитию региона всех желающих. В том числе, приумножить наши силы для того, чтобы продолжать системное и стабильное развитие Харьковской области и те темпы, которые уже были набраны, – прокомментировала руководитель области.