Расследуя разбой под Харьковом, полиция раскрыла два особо тяжких преступления 7 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 1 0

Азербайджанца, совершившего с подельниками нападение на бизнесмена, обоснованно подозревают в других преступлениях.