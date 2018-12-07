Происшествия

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Расследуя разбой под Харьковом, полиция раскрыла два особо тяжких преступления

Расследуя разбой под Харьковом, полиция раскрыла два особо тяжких преступления
Азербайджанца, совершившего с подельниками нападение на бизнесмена, обоснованно подозревают в других преступлениях.
Как стало известно «Властям», харьковские оперативники вышли на след одного из участников этнической ОПГ, причастной к нападению на харьковского бизнесмена в июне текущего года.

Тогда, по данным нашего источника в полиции, на автодороге «Юзюм-Рубцы», в селе Оскол Изюмского района Харьковской области, в проезжавшего на «Шкоде» предпринимателя на скорости влетел «Опель Вектра». Водитель «Опеля» выбежал из машины, а следом за ним – четверо мужчин кавказской наружности. Жестоко избив водителя «Шкоды», преступники завладели крупной суммой денег, находившейся в автомобиле. Всего, по данным нашего источника, владельцы завладели 55-ю тысячами долларов США, что эквивалетно полутора миллионам гривен.

Задержав одного подозреваемого, полиция вышла практически сразу и на второго – гражданина Республики Азербайджан. На найденной при обыске у преступника балаклаве обнаружились следы ДНК, которые ранее были собраны на местах других преступлений – речь идет о другом разбое и покушении на убийство, совершенном еще раньше. Теперь а все содеянное скрывавшийся в Украине рецидивист ответит.

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