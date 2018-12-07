Общество

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Украинская церковь не спешит обрести статус патриархата

Украинская церковь не спешит обрести статус патриархата
В УПЦ КП заявили, что готовы временно отложить просьбу о признании Украинской церкви в качестве патриархата.
Об этом говорится в заявлении Священного Синода УПЦ КП от 6 декабря.

"Учитывая все обстоятельства, наша Церковь готова, если это потребуется, на время отложить просьбу о признании своего достоинства Патриархата, сохраняя это наименование в собственных пределах и для внутреннего потребления", - говорится в сообщении.

Однако, в УПЦ КП отметили, что статус патриархата для Украинской церкви был бы абсолютно справедливым, исторически обоснованным и оправданным.

"Ведь она имеет одно из крупнейших среди других Православных Церквей число верующих, духовенства и архиереев, имеет корни истории в проповеди святого апостола Андрея Первозванного, а во внешних условиях и внутренних качествах своего бытия ни чем не уступает Болгарскому, Грузинскому, Русскоиу, Румынскому, Сербскому Патриархату", - добавили в УПЦ КП.

Отметим, что по данным СМИ, Константинополь предполагает предоставить автокефалию УПЦ во главе с митрополитом.

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