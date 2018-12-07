Рада положила конец «дружбе» Украины с Россией 7 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Верховная Рада проголосовала за прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.