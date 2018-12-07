Под Харьковом после капремонта возобновил работу Дом культуры: фото-факт 7 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Купянском районе после капитального ремонта возобновил работу Дом культуры. Полностью были обновлены зрительный зал и фойе клуба. Ремонты других помещений и строительство блочно-модульной котельной запланированы на следующий год.