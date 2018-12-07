Под Харьковом после капремонта возобновил работу Дом культуры: фото-факт

Об этом, как информирует пресс-служба
Харьковской ОГА, в ходе рабочей поездки в район сообщил заместитель председателя ХОГА Вадим Даниелян.
Он отметил, что средства для проведения технического переоснащения системы отопления районного Дома культуры с применением энергосберегающих технологий были выделены из областного бюджета.
Председатель Купянской РГА Николай Сытник поблагодарил руководителя области Юлию Светличную за содействие в выделении средств для проведения капремонта районного Дома культуры.
Также во время визита на Купянщину Вадим Даниелян посетил помещение районного инклюзивного ресурсного центра. Сейчас здесь проведен ремонт, ждут поступления мебели. Сам центр должен открыться в декабре этого года - посещать его планируют около 30 детей.
Вадим Даниелян отметил качественный современный ремонт, приятную цветовую гамму оформления центра, приобретенные технические средства, дидактический и реабилитационный материал.
В рамках рабочего визита заместитель председателя ХОГА также провел личный прием граждан. На приеме поднимали вопрос выделения средств из областного бюджета для проведения освещения улиц в селе Сеньково, строительства блочно-модульной котельной в районном Доме культуры и оказания материальной помощи человеку с инвалидностью с детства. Все вопросы Вадим Даниелян взял под личный контроль.