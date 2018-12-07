Харьков

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Военкоматы Харькова могут оставить без газа

Военкоматы Харькова могут оставить без газа
АО "Укртрансгаз" не подтвердило лимиты на поставку газа Квартирно-эксплуатационному  отделу Харькова, в структуру которого входят 9 военкоматов.
Об этом сообщили в ПАО "Харьковгаз". Информация о не подтверждении лимитов поступила по состоянию на 8.00 6 декабря.

Как уточнили в "Харьковгазе", компания не имеет права доставлять газ, если не подтверждены лимиты, однако в этом случае газовики идут на нарушение порядка.

Мы не можем отключить военкоматы во время военного положения. В то же время мы не знаем, почему им не подтвердили объемы газа для поставки. Мы сообщили о ситуации местным органам власти и надеемся, что решение будет найдено, - уточнили в "Харьковгазе".

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