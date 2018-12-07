В Харькове запретили отлов кошек

Об этом сообщила
харьковская защитница Марина Суркова на своей странице в Facebook.
1 октября 2018 Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил иск активистов и зоозащитников и признал противоправным и недействительным решение Харьковского горсовета от 20 декабря 2017 № 931/17 о вылоеа бездомных кошек без явных и очевидных признаков болезней.
29 октября Харьковский горсовет подал апелляцию, чтобы обжаловать решение суда первой инстанции. Но апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, и оно вступило в действие.