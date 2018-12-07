Харьков

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В Харькове запретили отлов кошек

В Харькове запретили отлов кошек
КП «Центр обращения с животными» не имеет права отлавливать котов с улиц Харькова без видимых признаков болезни.
Об этом сообщила харьковская защитница Марина Суркова на своей странице в Facebook.

1 октября 2018 Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил иск активистов и зоозащитников и признал противоправным и недействительным решение Харьковского горсовета от 20 декабря 2017 № 931/17 о вылоеа бездомных кошек без явных и очевидных признаков болезней.

29 октября Харьковский горсовет подал апелляцию, чтобы обжаловать решение суда первой инстанции. Но апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, и оно вступило в действие.

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