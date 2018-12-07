Разгадана главная тайна современной физики

Эксперты рассказали о своих предположениях о том, что Вселенная на 95 % состоит из этой загадочной материи. Они заявили, что, скорее всего, темные энергия и материя объединяются в жидкость, имеющую отрицательную массу, информируют
«Экономические новости».
Вращение галактик чрезвычайно быстрое, настолько, что они непременно должны были уничтожиться в процессе самовращения, но этого не происходит. Космический объект имеющий отрицательную массу должен был направляться в сторону противоположную отталкивающей. Так, когда Вселенная расширяется, загадочная «жидкость» действует именно так, благодаря чему галактики не расползаются.
Раньше темная энергия не признавалась обществом. Ученые считали, что в случае ее существования она потерла бы плотность во время расширения Вселенной. Эту проблему позволила бы преодолеть теория об отрицательной гравитации.