Общество

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11 миллиардов за 11 месяцев: Харьковская таможня отчиталась о работе

11 миллиардов за 11 месяцев: Харьковская таможня отчиталась о работе
Свыше 11 миллиардов гривен направила Харьковская таможня ГФС в Государственный бюджет Украины с начала 2018 года.
В сравнении с аналогичным периодом  2017 года перечисления увеличились на 842 млн. грн (8 %).

Основные бюджетообразующие товары с начала текущего года в разрезе товарных групп:
  • котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части - уплачены налоги 1 миллиард 283 млн. грн.;
  • топлива минеральные, уголь каменный - 1 миллиард 70 млн. грн.;
  • пластмассы, полимерные материалы и изделия из них -1 миллиард 11 млн. грн.;
  • табак и промышленные заменители табака - 927 млн. грн.
  • минеральные удобрения - 918 млн. грн.
В ноябре текущего года таможней перечислено 1 миллиард 115 миллионов гривен.

С начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней пропущено 32 миллиона 200 тысяч тонн грузов, почти 2 миллиона транспортных средств и 4 миллиона 622 тысяч граждан. За ноябрь текущий год пропущено почти 3 миллиона тонн грузов, 185 тысяч транспортных средств и 378 тысяч граждан.

Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил остается одним из ключевых задач таможни. В этом направлении таможня демонстрирует постоянное увеличение количества заведенных дел о нарушении таможенных правил.

Так, с начала года таможней заведено 3155 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 37 миллионов 550 тысяч гривен, что  1844 справи больше, чем за аналогичный период в прошлом году. На протяжении ноября 2018 года заведен 489 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 2 миллиона 599 тысяч гривен, которые на 337 дел больше в сравнении с ноябрем 2017 года.

За 11 месяцев 2018 года таможней рассмотрено 2095 дел о нарушении таможенных правил, за которыми взысканы штрафы на сумму 6 миллионов 888 тысяч гривен. На протяжении ноября 2018 года таможней рассмотрено 282 дела о нарушении таможенных правил, за которыми взысканы штрафы на сумму 726 тысяч гривен.

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