11 миллиардов за 11 месяцев: Харьковская таможня отчиталась о работе

Свыше 11 миллиардов гривен направила Харьковская таможня ГФС в Государственный бюджет Украины с начала 2018 года.

котлы, машины, оборудование и механические устройства; их части - уплачены налоги 1 миллиард 283 млн. грн.;

топлива минеральные, уголь каменный - 1 миллиард 70 млн. грн.;

пластмассы, полимерные материалы и изделия из них -1 миллиард 11 млн. грн.;

табак и промышленные заменители табака - 927 млн. грн.

минеральные удобрения - 918 млн. грн.

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года перечисления увеличились на 842 млн. грн (8 %).Основные бюджетообразующие товары с начала текущего года в разрезе товарных групп:В ноябре текущего года таможней перечислено 1 миллиард 115 миллионов гривен.С начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней пропущено 32 миллиона 200 тысяч тонн грузов, почти 2 миллиона транспортных средств и 4 миллиона 622 тысяч граждан. За ноябрь текущий год пропущено почти 3 миллиона тонн грузов, 185 тысяч транспортных средств и 378 тысяч граждан.Борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил остается одним из ключевых задач таможни. В этом направлении таможня демонстрирует постоянное увеличение количества заведенных дел о нарушении таможенных правил.Так, с начала года таможней заведено 3155 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 37 миллионов 550 тысяч гривен, что 1844 справи больше, чем за аналогичный период в прошлом году. На протяжении ноября 2018 года заведен 489 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 2 миллиона 599 тысяч гривен, которые на 337 дел больше в сравнении с ноябрем 2017 года.За 11 месяцев 2018 года таможней рассмотрено 2095 дел о нарушении таможенных правил, за которыми взысканы штрафы на сумму 6 миллионов 888 тысяч гривен. На протяжении ноября 2018 года таможней рассмотрено 282 дела о нарушении таможенных правил, за которыми взысканы штрафы на сумму 726 тысяч гривен.